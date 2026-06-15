Küresel askeri güç dengelerini inceleyen askeri veri sitesi Global Firepower (GFP), 2026 yılı küresel denizaltı filosu raporunu yayımladı. Dünya genelindeki sualtı savunma ve taarruz kapasitelerini gözler önüne seren listede, ülkelerin envanterindeki aktif denizaltı sayıları paylaşıldı.

ZİRVEDE DEĞİŞİM YAŞANDI

Yayımlanan rapora göre, denizaltı sayısında Rusya Federasyonu az farkla liderliği elinde bulunduruyor. Envanter genişliğine göre ilk sırada yer alan ülkeler ve denizaltı sayıları şu şekilde listelendi:

Rusya: 66

ABD: 64

Çin: 61

İran: 25

Kuzey Kore: 24

TÜRKİYE EN BÜYÜK GÜÇLER ARASINDA YER ALDI

Açıklanan resmi veriler doğrultusunda Türk Deniz Kuvvetleri, envanterindeki 14 aktif denizaltı ile küresel ölçekte dokuzuncu sırada konumlandı. Listede Türkiye ile birlikte Asya ve Avrupa'nın önde gelen askeri güçleri de kendilerine yer buldu.

Listenin devamında yer alan diğer ülkeler ve denizaltı sayıları şu şekilde: