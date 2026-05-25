Dünya genelindeki tüm askeri filoların güncel envanter hacimleri ile modern savaş kapasitelerinin incelendiği değerlendirmede, Türkiye askeri havacılık alanındaki küresel ağırlığını tescilledi. Türk Hava Kuvvetleri, envanterinde bulunan aktif 1.101 adet hava aracıyla dünya genelinde ilk 10 ülke arasındaki güçlü konumunu korumayı başardı. Listede modernizasyon süreçleri devam eden platformlar ile yeni nesil savunma sanayii entegrasyonlarının önemi vurgulandı.

ABD 13 BİNİ AŞAN HAVA ARACIYLA LİSTENİN ZİRVESİNDE

Yayımlanan 2026 raporunun en üst basamağında, geçmiş yıllarda olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. ABD, 13 bin 32 uçaktan oluşan devasa operasyonel askeri filosuyla dünya genelinde birinci sıradaki yerini korudu.

Listenin ikinci sırasında 4 bin 237 hava aracıyla Rusya Federasyonu konumlanırken, üçüncülüğü ise 3 bin 529 uçaklık envanteriyle Çin Halk Cumhuriyeti elde etti. Dünyanın en büyük hava güçlerinin sıralandığı listede dördüncü sıraya 2 bin 183 uçakla Hindistan yerleşti.

TÜRKİYE 1.101 HAVA ARACIYLA FRANSA VE MISIR'I GERİDE BIRAKTI

Raporda açıklanan resmi verilere göre Türkiye, envanterindeki 1.101 hava aracıyla Fransa ve Mısır gibi stratejik hava güçlerini geride bırakarak küresel sıralamada 8. basamakta yer aldı. Türkiye'nin hemen önünde yer alan ülkeler ise Güney Kore, Japonya ve Pakistan olarak kayıtlara geçti.

Global Firepower 2026 raporuna göre dünyanın en güçlü 10 hava kuvveti şu şekilde

10-Fransa: 974

9-Mısır: 1.088

8-Türkiye: 1.101

7-Pakistan: 1.397

6-Japonya: 1.429

5-Güney Kore: 1.540

4-Hindistan: 2.183

3-Çin: 3.529

2-Rusya: 4.237

1-ABD: 13.032