Dünyanın önde gelen askeri yayın platformlarından Global Firepower, merakla beklenen 'Dünyanın En Güçlü Orduları 2026' listesini yayınladı.



Her yıl düzenli olarak yayınlanan liste, ülke ordularının hareket kabiliyeti, sahada uzun süre kalmaları gibi birçok faktörü dikkate alarak hazırlanmakta.

İLK 3 DEĞİŞMEDİ



Geçtiğimiz yıl yayınlanan liste ile benzer şekilde ilk 3'teki ülkelerin sıralaması değişmedi. Listenin ilk sırasında ABD bulunurken, ikinci sırada Rusya ve üçüncü sırada Çin yer aldı.



Listede en sürpriz yükseliş ise son günlerde ABD ile sorunlar yaşayan Fransa'nın iki basamak birden yükselerek altıncı sıraya çıkması oldu.



Uzmanlar tarafından hazırlanan listede bu yıl dördüncü sırada Hindistan, beşinci sırada ise Güney Kore bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ



Geçtiğimiz yıl iki basamak birden yükselerek 'Dünyanın en güçlü dokuzuncu ordusu' olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yıl da aynı yerini korudu.



Türkiye'nin önünde yedinci sırada Japonya bulunurken, sekizinci sıradaki ülke ise Birleşik Krallık oldu. İlk 10'un son sırasında ise bir başka Avrupa ülkesi İtalya yer aldı.



