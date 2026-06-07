Askeri veri ve strateji analizleriyle tanınan Global Firepower, 2026 yılı küresel savunma ve güvenlik raporu kapsamında dünyanın en prestijli özel kuvvet birimlerini sıraladı. Ülkelerin anti-terör operasyonları, gayrinizami harp yetenekleri, istihbarat tabanlı nokta operasyonları ve fiziki/psikolojik eğitim standartları baz alınarak yapılan değerlendirmede küresel güç dengeleri merkeze alındı.

Raporda, modern asimetrik savaş unsurlarının ve hibrit tehditlerin arttığı mevcut dönemde, özel kuvvetlerin orduların stratejik vuruş gücünü doğrudan belirlediği vurgulandı.

SEÇİM KRİTERLERİ VE OPERASYONEL DENEYİM ÖNE ÇIKTI

Global Firepower uzmanları, sıralamayı oluştururken birimlerin sadece teorik eğitimlerini değil, aynı zamanda aktif çatışma bölgelerindeki operasyonel başarılarını ve teknolojik entegrasyon yeteneklerini de inceledi.

Listenin zirvesinde küresel operasyon kabiliyetleri ve lojistik ağlarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık unsurları yer alırken, terörle mücadele ve sınır ötesi harekatlardaki yoğun saha tecrübesiyle Türkiye'nin "Bordo Bereliler" olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı dünyada 4. sıraya yerleşti. Rapor, Türk özel kuvvetlerinin zorlu coğrafi şartlarda gösterdiği yüksek esneklik ve operasyonel başarı oranına dikkat çekti.

KÜRESEL GÜÇ SIRALAMASI

Global Firepower’ın yayımladığı 2026 yılı resmi değerlendirme raporuna göre, dünyanın en güçlü özel kuvvet birimleri şu şekilde sıralandı:

10) SASR, AVUSTRALYA

9) NSG (KARA KEDİLER), HİNDİSTAN

8) GSG 9, ALMANYA

7) JTF2, KANADA

6) GIGN, FRANSA

5) SHAYETET 13, İSRAİL

4) BORDO BERELİLER, TÜRKİYE

3) SPETSNAZ, RUSYA

2) SAS & SBS, BİRLEŞİK KRALLIK

1) NAVY SEALS & DELTA FORCE, ABD