Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerini kullanan endeks, 199 farklı pasaportu ve 227 destinasyonu analiz etti. Sonuçlara göre, Japonya ve Güney Kore 190 ülkeye vizesiz erişim ile ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada ise Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya ve İspanya bulunuyor; bu ülkelerin vatandaşları 189 destinasyona serbest giriş yapabiliyor.

Dördüncü sırada Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve İsveç yer alıyor. Bu ülkelerin pasaportları 188 ülkeye vizesiz geçiş sağlıyor. Beşinci sırayı ise Yunanistan, Yeni Zelanda ve İsviçre paylaşıyor (187 ülke).

TÜRKİYE 46. SIRADA

İngiltere pasaportu ise 186 ülkeye vizesiz erişimle altıncı sıraya geriledi. 2013-2015 yılları arasında birinci sırada yer alan İngiltere, özellikle Brexit sonrası listede gerilemeye devam etti. İngiltere’yi 185 ülkeye erişimle Avustralya, Çekya, Macaristan, Malta ve Polonya takip etti.

Sekizinci sırada Kanada, Estonya ve Birleşik Arap Emirlikleri (184 ülke); dokuzuncu sırada Hırvatistan, Letonya, Slovakya ve Slovenya (183 ülke); onuncu sırada ise İzlanda, Litvanya ve ABD (182 ülke) yer aldı.

Türkiye ise 114 ülkeye vizxesiz erişim ile 46 sırada yer aldı. Listenin son sırasında yer alan Afganistan pasaportu ise yalnızca 25 ülkeye vizesiz erişim sağlayabiliyor.