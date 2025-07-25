Uluslararası danışmanlık şirketi Henley & Partners tarafından her yıl yayımlanan Pasaport Endeksi’nin 2025 sonuçları açıklandı. Ülkelerin vatandaşlarına sunduğu vizesiz seyahat özgürlüğüne göre hazırlanan sıralamada dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Türkiye, pasaport gücü açısından bu yılki listede yükseliş kaydederek dikkat çekti.

SİNGAPUR BİR KEZ DAHA BİRİNCİ OLDU

2025 Henley Pasaport Endeksi’ne göre dünyanın en güçlü pasaportu bir kez daha Singapur’a ait oldu. Singapur vatandaşları, 227 ülke ve bölgeden tam 193’üne vizesiz seyahat edebiliyor. Listenin ikinci sırasında Güney Kore ve Japonya yer alırken, bu iki ülke vatandaşları 190 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahip.

Üçüncü sırada Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya ve İspanya yer aldı. Bu ülkelerin pasaportları, 189 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunuyor. Dördüncü sırada Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve İsveç bulunurken, beşinci sırayı Yunanistan, İsviçre ve Yeni Zelanda paylaştı.

TÜRKİYE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bir dönem listenin üst sıralarında yer alan Birleşik Krallık, bu yıl 186 ülkeye vizesiz erişimle altıncı sıraya geriledi. Avustralya, Çekya, Macaristan, Malta ve Polonya ise 185 ülkeye vizesiz seyahat hakkı ile yedinci sırada yer aldı. Kanada, Estonya ve Birleşik Arap Emirlikleri 184 ülke ile sekizinci sırayı paylaştı.

Henley & Partners’ın verilerine göre Türkiye, vizesiz seyahat özgürlüğü bakımından 46. sırada yer aldı. Schengen vizesindeki zorluklara rağmen genel sıralamada ise Türkiye 89. sıraya yükseldi.