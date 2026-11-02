ABD Federal Sicili tarafından yayımlanan resmi listeye göre, 2026 yılının ilk dokuz ayında 4 bin 574 kişi Amerikan vatandaşlığından veya daimi oturum statüsünden feragat etti. Bu veri, yıl genelindeki toplam ayrılmaların tarihi rekor eşiğine ilerlediğini ve binlerce kişinin yasal haklarını doğrudan sonlandırdığını gösteriyor.

VATANDAŞLIKTAN AYRILANLARIN SAYISI NEDEN ARTIYOR?

Federal kayıtlarda yer alan çeyrek dönem dökümleri, ayrılma taleplerinin yıl boyunca yüksek seyrettiğini belgeliyor. Ocak-mart döneminde 1.462, nisan-haziran döneminde 1.781 ve temmuz-eylül döneminde 1.331 kişi Hazine Bakanlığı siciline işlendi. 2000-2008 yılları arasında yıllık ortalaması yalnızca 452 olan bu veriler, 2016 yılında 5 bin 411 ile zirve yapmış, 2020 yılında ise 6 bin 707 seviyesine çıkarak rekor kırmıştı. 2026 yılının ilk üç çeyreğindeki toplam eğilim, sürecin 2016 seviyesini geride bırakacağını gösteriyor.

Ayrılma kararlarının arkasındaki temel gerekçelerden birini 2010 yılında yürürlüğe giren Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) oluşturuyor. Yasa, yabancı finans kuruluşlarının Amerikalı müşterilerine ait varlıkları doğrudan ABD'ye bildirmesini zorunlu kılıyor. ABD'nin vatandaşlık esasına dayalı vergilendirme modeli, yurt dışında ikamet eden vatandaşların elde ettiği tüm gelirleri Amerikan vergi sistemine tabi tutuyor. Bu uygulama, ABD sınırları dışında doğan ve ülkede yaşamayan "tesadüfi Amerikalı" tanımındaki kişilerin vatandaşlık bağlarını koparmasında ana etken olarak öne çıkıyor.

GERÇEK SAYILAR RESMİ LİSTENİN ÇOK ÜZERİNDE Mİ?

Federal Sicil'de yer alan kayıtlar, vatandaşlığını bırakan tüm bireyleri kapsamıyor. İlgili liste, yalnızca ABD Vergi Dairesi (IRS) kriterlerine göre net serveti 2 milyon doları aşan veya belirli bir vergi yükümlülüğü bulunan "kapsam dahilindeki gurbetçileri" kapsıyor. Bu mali eşiğin altında kalan ve vatandaşlığını resmen bırakan kişilerin isimleri sicilde yer almıyor. Dolayısıyla fiili feragat sayısının açıklanan tablonun oldukça üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

BAŞVURU ÜCRETİNDEKİ İNDİRİM

Vatandaşlıktan çıkış işlemlerinde kaydedilen artışta maliyet düzenlemeleri ve siyasi gelişmeler de belirleyici rol oynuyor. 13 Nisan itibarıyla vatandaşlıktan feragat başvuru ücreti 2 bin 350 dolardan 450 dolara indirildi. Bunun yanı sıra Beyaz Saray'daki yönetim değişiklikleri ve ülkedeki siyasi kutuplaşma, yurt dışında yaşayan vatandaşların aidiyet kararlarını etkiliyor. 2025 yılı boyunca Hazine Bakanlığı kayıtlarına geçen 4 bin 889 kişilik ayrılma verisinin ardından, 2026 yılındaki işlem temposunun hızlanarak sürdüğü kaydediliyor.