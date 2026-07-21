Travel Off Path seyahat platformu, resmi veriler ile binlerce turist yorumunu birleştiren Gezgin Güvenliği Endeksi raporunu kamuoyuna duyurdu. Geleneksel seyahat uyarılarının aksine suç oranları ve ziyaretçilerin saha deneyimlerini temel alan çalışmayla dünyanın en güvenli 10 adası belirlendi.

1. ARUBA (98 PUAN)

Kasırga kuşağının dışında yer alan Aruba, gelişmiş turizm altyapısı ve düşük suç oranıyla listenin ilk sırasına yerleşti. Adada turistlere yönelik şiddet vakalarının yok denecek kadar az olduğu kaydedildi. Lüks ve tahmin edilebilir bir tatil beldesi olarak tanımlanan adayı ziyaret edecek seyahat severlere, Kelebek Çiftliği'ni gezmeleri tavsiye ediliyor.

2. CAYMAN ADALARI (94 PUAN)

Yüksek yaşam standardı ve huzurlu atmosferiyle öne çıkan Cayman Adaları, 94 puan alarak listenin ikinci sırasında yer aldı. Yerel halkın refah seviyesinin düşük suç oranını doğrudan desteklediği ifade edildi. Bölgenin en popüler noktaları arasında, ziyaretçilerin doğal ortamlarında vatozlarla etkileşime girebildiği Vatoz Şehri (Stingray City) bulunuyor.

3. ANGUILLA (93 PUAN)

Anguilla, büyük kruvaziyer gemilerini kabul etmemesi sayesinde turist kalabalıklarından uzak kalmayı başarıyor. 93 puan alan adada 33 adet beyaz kumlu halk plajı yer alıyor. Seyahat edenlerin küçük kafe ve plaj barlarında kart geçmeme ihtimaline karşı yanlarında nakit para bulundurmaları öneriliyor.

4. MALTA (91 PUAN)

Malta, 91 puan alarak sıralamada ilk beşe giren tek Avrupa ülkesi oldu. Başkent Valletta; dar taş sokakları, antik kaleleri ve tarihi binalarıyla açık hava müzesi yapısı sunuyor. Şehirde gece geç saatlerde yapılan yürüyüşlerin yüksek güvenlik hissi sunduğu aktarılırken, Mavi Lagün'e sabahın ilk feribotuyla gidilmesi tavsiye ediliyor.

5. BONAIRE (90 PUAN)

Kıyıdan dalış imkanlarıyla tanınan Bonaire, 90 puanla listeye girmeyi başardı. Ada, gürültülü eğlenceler yerine dalgıçları ve rüzgar sörfü meraklılarını ağırlıyor. Sakin bir atmosfere sahip adada, zengin su altı dünyasını keşfetmek için şnorkelli yüzme aktiviteleri öneriliyor.

6. SABA (90 PUAN)

Karayiplerin el değmemiş bölgelerinden biri olarak gösterilen Saba, yeşil volkanik yapısı ve yağmur ormanlarıyla 90 puan elde etti. Kumlu plajların bulunmadığı adada konaklama için dükkan ve restoranların yoğunlaştığı Windwardside köyü öne çıkıyor.

7. MAN ADASI (90 PUAN)

İrlanda Denizi'nde yer alan İngiliz Kraliyet Bölgesi Man Adası, düşük nüfus yoğunluğu ve istikrarlı ekonomisiyle 90 puan aldı. Yeşil tepeleriyle tropikal adalardan farklı bir atmosfer sunan adada ulaşım masraflarını düşürmek için Go Explore kartı tavsiye ediliyor.

8. MONTSERRAT (89 PUAN)

Yanardağ patlaması sonrası geniş bölgeleri ziyarete kapatılan Montserrat, düşük turist sayısı sayesinde sakin yapısını koruyor. Küçük suç oranlarının oldukça düşük olduğu adayı ziyaret edeceklerin, kapalı bölgelerin haritalarını önceden incelemeleri gerekiyor.

9. BARBADOS (89 PUAN)

Karayip misafirperverliği ve lüks tatil ortamını birleştiren Barbados, 89 puanla güvenli destinasyonlar arasında yerini aldı. Turizm polisinin aktif devriye gezdiği batı kıyıları en güvenli bölgeler arasında gösterilirken, Harrison's Cave Parkı öne çıkan rotalar arasında bulunuyor.

10. PHUKET (89 PUAN)

Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket, gelişmiş turizm altyapısı ve sakin kuzey kıyılarıyla 89 puan almayı başardı. Adada ulaşım sağlarken yüksek fiyatlarla karşılaşmamak adına taksilerle önceden pazarlık yapılması veya mobil uygulamaların kullanılması öneriliyor.