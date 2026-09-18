Uluslararası veri platformu Numbeo, merakla beklenen 2026 yılı Güvenlik Endeksi (Safety Index 2026) sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Dünya genelindeki suç algısı ve yaşam kalitesi kriterlerine göre hazırlanan dev raporda zirvede tarihi bir değişim yaşanırken, Türkiye’den 5 büyükşehir listeye girerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ZİRVEDEKİ ŞEHİR EL DEĞİŞTİRDİ

Uzun süredir güvenlik listelerinin ilk sırasında fırtınalar estiren Orta Doğu kentleri, 2026 raporunda liderliği Asya'ya kaptırdı. Çin'in liman kenti Qingdao, 89,2'lik yüksek güvenlik puanıyla dünyanın en güvenli şehri unvanını ele geçirdi. Yıllardır tahtı elinde tutan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi ise 88,9 puanla ikinci sıraya geriledi.

2026’NIN EN GÜVENLİ İLK 5 ŞEHRİ BELLİ OLDU

Qingdao (Çin) – 89,2

Abu Dhabi (BAE) – 88,9

Doha (Katar) – 84,5

Sharjah (BAE) – 84,5

Dubai (BAE) – 83,9

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ ŞEHRİ YİNE DEĞİŞMEDİ

2026 listesinde Türkiye'yi temsil eden şehirler arasında zirve yine Marmara'nın yükselen değeri Bursa'nın oldu. 71,3 puan alan Bursa, Türkiye'nin en güvenli şehri unvanını korurken küresel sıralamada 69. sırada yer buldu. Bursa'yı hemen arkasından 70,7 puanla turizm başkenti Antalya izledi.

TÜRKİYE ŞEHİRLERİNİN 2026 GÜVENLİK KARNESİ

Bursa: 71,3 puan (Dünya 69.'su)

Antalya: 70,7 puan (Dünya 71.'si)

İzmir: 66,8 puan (Dünya 93.'sü)

Ankara: 60,5 puan (Dünya 136.'sı)

İstanbul: 52,0 puan (Dünya 171.'si)

ÜLKELER SIRALAMASINDA AVRUPA VE ORTA DOĞU RÜZGARI

Şehirlerin yanı sıra açıklanan küresel ülke güvenliği endeksinde ise Avrupa'nın küçük ve huzurlu ülkesi Andorra 86,5 puanla zirveye yerleşirken, onu 86,4 puanla Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Türkiye ise genel ülke güvenlik değerlendirmesinde elde ettiği 58,5 puanla dünya genelinde 61. sırada yer aldı.