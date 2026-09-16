İngiltere merkezli dünyaca ünlü seyahat platformu Enjoy Travel, gezginlerin geri bildirimleri ve uzman ekibin değerlendirmeleri doğrultusunda hazırladığı "Dünyanın En Güzel Adaları" listesini yayımladı. Zirvesini tropik rotaların süslediği listede Türkiye'den tek bir adres yer buldu.

LİSTEYE TÜRKİYE’DEN SADECE TEK BİR ADA GİREBİLDİ

Listede Türkiye’yi gururla temsil eden Bozcaada, platform tarafından "Ege’nin gizli kalmış cenneti" olarak tanımlandı. Geleneksel Ege meyhaneleri, adayı kuşatan bakir bağları ve temiz kumsallarıyla öne çıkan Bozcaada'nın lüks tesisleriyle değil, özgün yapısını koruyan şirin pansiyonları ve dokunulmamış ruhuyla bu listeye girdiği vurgulandı.

Homeros’un İlyada Destanı’na konu olan; Fenikelilerden Romalılara kadar pek çok köklü medeniyetin izini taşıyan ada, yaz ortasında bile sakin kalabilen atmosferiyle uluslararası seyahat severlerin gözdesi oldu.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜZEL ADALARI

Enjoy Travel’ın hazırladığı listede dünyanın dört bir yanından cennet köşeler öne çıkıyor:

1. Sri Lanka: Altın kumsalları, sisli çay tarlaları ve tarihi dokusuyla listenin 1 numarası oldu.

2. Mo'orea (Fransız Polinezyası): Zümrüt yeşili dağları ve balinalarla yüzme imkanı sunan masmavi deniziyle ikinci sıraya yerleşti.

3. Sokotra (Yemen): Sıra dışı canlı türleriyle "Hint Okyanusu'nun Galapagos'u" unvanını koruyor.

4. Madeira (Portekiz): Hiç bitmeyen ılıman iklimi nedeniyle "Sonsuz İlkbahar Adası" olarak tanınıyor.

5. Galapagos (Ekvador): Dev kaplumbağaları ve el değmemiş doğasıyla liste başı rotalardan biri.

Sıralamada ayrıca Milos (Yunanistan) 10'uncu, Madagaskar 12'nci, İbiza (İspanya) 17'nci ve Bali (Endonezya) 20'nci sırada kendine yer buldu.