Tokyo'nun en hareketli bölgelerinden Shibuya'da bulunan Sakurazaka Caddesi, özellikle kiraz ağaçlarının çiçek açtığı dönemde ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Yolun iki yanında uzanan ağaçlar, her bahar caddeyi adeta pembe bir tünele dönüştürüyor. Ancak bölgede hazırlanan yeni imar planı, bu ünlü manzaranın geleceğini değiştirecek.

2030 YILINDA TARİHE KARIŞACAK

Shibuya yönetiminin açıkladığı plana göre Sakurazaka Caddesi, “Next Shibuya Sakuragaoka” adı verilen büyük bir kentsel dönüşüm projesinin parçası olacak. Mevcut yolun bulunduğu alan, yeni binaların inşa edileceği bölgeye dahil edilecek.

2030 mali yılında başlaması planlanan çalışmalar kapsamında cadde, mevcut yol statüsünü kaybedecek ve asfaltın bulunduğu alan yeniden düzenlenecek. Projenin 2036 mali yılında tamamlanması hedefleniyor.

Bölgede yaklaşık 180 metre yüksekliğinde, 35 katlı bir gökdelen inşa edilmesi planlanıyor. Yeni yapıda ofisler, mağazalar, yaklaşık 2 bin kişi kapasiteli konser salonu ve otobüs terminali bulunacak. Böylece kiraz ağaçlarıyla tanınan cadde, büyük bir ticaret ve ulaşım merkezinin parçasına dönüşecek.

KİRAZ AĞAÇLARININ SAYISI ARTIRILACAK

Caddenin kaldırılacak olması, bölgedeki kiraz ağaçlarının tamamen yok edileceği anlamına gelmiyor. Projeyi hazırlayan şirketler, mevcut ağaçları mümkün olduğunca yeni düzenlemeye dahil etmeyi ve bölgedeki kiraz ağacı sayısını artırmayı hedefliyor.

Şu anda Sakurazaka çevresinde 29 kiraz ağacı bulunuyor. Yeni projeyle bu sayının 40 ila 50'ye çıkarılması planlanıyor. Ancak ağaçlar eskisi gibi yol boyunca kesintisiz bir sıra oluşturmayacak. Bazı yaşlı ağaçların güvenlik nedeniyle kaldırılması da gerekebilecek.

Nitekim devrilme riski taşıdığı belirlenen altı ağacın daha önce kesildiği bildirildi. Yeni düzenlemede kiraz ağaçlarının, ziyaretçilerin yürüyebileceği kamusal alanlarla bütünleştirilmesi amaçlanıyor.

ÜNLÜ MANZARAYI GÖRMEK İÇİN SON YILLAR

Sakurazaka'nın kaldırılması kararında, bölgedeki ulaşım planlarının değişmesi de etkili oldu. Cadde, geçmişte yaklaşık 5 kilometrelik daha uzun bir yolun parçası olarak tasarlanmıştı. Ancak yıllar içerisinde alternatif yolların yapılmasıyla bu bağlantının tamamlanmasına gerek kalmadığı değerlendirildi.

Kentsel dönüşümün başlamasına birkaç yıl bulunması nedeniyle ziyaretçiler, ünlü kiraz çiçeği manzarasını bir süre daha görebilecek. Ancak 2030'da çalışmalar başladığında caddenin bugünkü görünümü değişecek.

Yeni projeyle bölgede daha fazla kiraz ağacı bulunması hedeflense de Sakurazaka'nın yıllardır tanınmasını sağlayan, iki yanı pembe çiçeklerle kaplı yol manzarası tarihe karışacak.