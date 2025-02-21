El yazısı, dijital çağda neredeyse kaybolmuş bir sanat olarak kabul ediliyor, ancak Nepal'li öğrenci Prakriti Malla, bunu yeniden gündeme taşıyor.

indiandefencereview'in haberine göre yazısı o kadar net ve zarif ki, "dünyanın en güzel el yazısı" olarak kabul ediliyor. Çoğu insanın el yazısı, hızına veya ruh haline göre değişirken, Malla'nın yazısı her kelimede kusursuz bir kesinlik sağlıyor.

Matematiksel bir denge ve orantı sergiliyor

Malla'nın yazısında her harf, profesyonel bir hattatın eserini andıran bir titizlikle işlenmiş gibi görünüyor. Tipografi ve el yazısı uzmanları, yazısının neredeyse matematiksel bir denge ve orantı sergilediğini belirtti.

Vuruşlarındaki kesinlik ve her karakterin netliği, birçok kişinin onun el yazısını geleneksel el yazısından ziyade dijital yazı tipleriyle karşılaştırmasına yol açtı. Hatta bazıları, Malla'nın stilinin yeni bir dijital yazı tipi için şablon olarak kullanılabileceğini öne sürdü.

BAE liderlerine tebrik mektubu yazdı

Malla'nın yeteneği, kısa sürede dikkatlerden kaçmadı. Yazma becerisi, Nepal silahlı kuvvetleri tarafından resmi olarak tanındı ve ulusal bir simge olarak statüsünü pekiştirdi. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerine ve vatandaşlarına 51. Ulusal Günleri için bir tebrik mektubu yazmak üzere seçildi. Daktilo ile yazılmış bir mesaj yerine, mektubu BAE elçiliğine elden teslim etti.