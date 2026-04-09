Pelin Karahan, bir markanın gecesinde aldığı ödülle dikkat çekti. “Dünyanın en güzel gözü” ödülüne layık görülen Karahan, bu sürpriz ödüle şaşkınlığını gizleyemedi.

DÜNYANIN EN GÜZEL GÖZÜ SEÇİLDİ

Tiyatroyla sahnelere geri dönen Pelin Karahan, katıldığı etkinlikte gözleri için ödüllendirildi. Ünlü oyuncu, ödül hakkında yaptığı açıklamada, “Güzel bir akşam, ilk defa bedenen bir ödül alıyorum. Güzel ve değişik. Hoş. Beğenilmek güzel” dedi.





SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Sosyal medyada da gündem olan ödüle dair yorumlar yapıldı. Sunucu Ece Erken ise törene ilişkin düşüncelerini paylaşarak, “Pelin çok güzel bir kız, en iyi göz ödülü alıp bu makyajla gidilmez” ifadelerini kullandı. Ayrıca Erken, ''Ödüllerin de cılkı çıktı'' yorumunu yaptı.





Sosyal medyada bazı kişiler Pelin Karahan'ın gözlerine gerçekten övgü yağdırdı.





Ödülün kendine özgü olması ve sosyal medyada konuşulması, Pelin Karahan’ın geceye dair sürpriz bir şekilde gündeme gelmesini sağladı.