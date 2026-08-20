Türk kadınlarının güzelliği, bir kez daha tescillendi. Netizens Choice Magazine tarafından düzenlenen “Most Beautiful Woman Alive 2026” yani “2026’nın Yaşayan En Güzel Kadını” oylamasında, 3 oyuncumuz ilk 5’e girerken, ilk 20’de 6 Türk yer aldı.



TÜRK GÜZELLER DAMGA VURDU

Taylandlı oyuncu Lingling Sirilak Kwong’un 1’inci çıktığı oylamada bizim güzel kadınlarımızdan Sıla Türkoğlu 2’nci, Yağmur Yüksel 3’üncülük gururunu yaşadı. Yine Tayland’tan Orm Kornnaphat 4’üncü olurken, 5’inciliği Su Burcu Yazgı Coşkun elde etti.

Hollywood yıldızlarından K-pop idollerine çok sayıda ünlünün yarıştığı listeye Türk kadınlarının vurduğu damga ilk 5’le sınırlı kalmadı. İlsu Demirci 8’inci, Cemre Arda 10’uncu, Sinem Ünsal 19’uncu sırayı kaptı. Emin Günenç ise en yakışıklı 9’uncu isim oldu.



HAYRAN SAYILARI ARTIYOR



Türk dizilerinin Orta Doğu, Güney Amerika ve Balkanlar başta olmak üzere birçok bölgede milyonlar tarafından izlenmesi, Türk oyuncuları küresel bir figür haline getirmeye devam ediyor.



Türk dizilerinde başrol üstlenen erkek ve kadın oyuncuların sosyal medya takipçi sayıları son yıllarda Hollywood starları ile yarışır hale gelirken, dizi yapımcıları ise oluşturacakları projede ilk önce yurt dışı satış başarısını hedefe koymakta.



Bu durum son yıllarda Türk mizah ve şakalarının yurt dışında aynı şekilde anlaşılamayacağı ve dil bariyeri nedeniyle yeterli etkinin oluşamayacağı düşüncesiyle komedi dizilerinin sayısının neredeyse sıfıra inmesine neden olurken, satış başarısı nedeniyle daha çok aşk, intikam ve entrika dizilerine öncelik verilmekte.