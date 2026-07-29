Farklı dillerde yer alan yüzlerce kelime arasından yapılan uluslararası değerlendirme sonuçlandı. Ses uyumu, anlam derinliği, kültürel değeri ve dilsel özgünlüğü dikkate alınarak hazırlanan listede dünyanın en güzel kelimesi belirlendi. Türkçeden ise tek bir kelime finale kalmayı başardı.

Araştırma kapsamında 75'i aşkın dile ait 223'ten fazla kelime bir araya getirildi. Adaylar oluşturulurken sosyal medya platformlarındaki uluslararası dil topluluklarının paylaşımları ve tartışmaları incelendi. İnsanların estetik, anlamlı ya da benzersiz bulduğu ifadeler listeye dahil edildi.

Bunun yanı sıra dilbilimciler ve kültür uzmanlarının önerileri de değerlendirmeye alındı. Son aşamada ise yazarlar, dil araştırmacıları ve kültür alanında çalışan isimlerden oluşan uluslararası bir jüri, tüm kelimeleri bağımsız şekilde puanladı.

İLK ELEMEDE 15 KELİMELİK KISA LİSTE OLUŞTU

Jüri üyelerine ilk turda kelimelerin hangi dile ait olduğu belirtilmeden anonim bir liste sunuldu. Her üye en beğendiği beş kelimeyi sıralayarak puan verdi. Toplam puanlar sonucunda en yüksek başarıyı gösteren 15 kelime finale kaldı.

Final aşamasında ise yalnızca kelimelerin kulağa hoş gelmesi değil, taşıdığı anlam, kültürel arka planı ve dilsel özellikleri de değerlendirme kriterleri arasında yer aldı. Jüri üyeleri tercihlerini gerekçeleriyle birlikte sundu.

TÜRKÇEYİ "YAKAMOZ" TEMSİL ETTİ

Final listesinde Türkçeden yalnızca "yakamoz" kelimesi yer aldı. Araştırmada bu kelime, ay ışığının deniz veya su yüzeyinde oluşturduğu gümüş renkli parıltıyı ifade eden özel bir tanım olarak öne çıkarıldı.

Tek bir sözcükle güçlü bir doğa manzarasını anlatabilmesi ve melodik yapısı sayesinde "yakamoz", dünyanın en etkileyici kelimeleri arasında gösterildi.

ZİRVE MAORİ DİLİNDEKİ "KAITIAKITANGA"NIN OLDU

Yapılan son değerlendirme sonunda birincilik, Maori dilindeki "Kaitiakitanga" kelimesine verildi. Bu ifade, doğayı koruma, çevreyi gözetme ve gelecek kuşaklara karşı hissedilen manevi sorumluluğu anlatıyor.

Jüriye göre kelime; yalnızca telaffuzundaki ahenkle değil, taşıdığı güçlü anlam, kültürel derinlik ve özgün yapısıyla da diğer adayların önüne geçti.

FİNALE KALAN DÜNYANIN EN GÜZEL KELİMELERİ

Final listesinde yer alan kelimeler ve anlamları şöyle sıralandı:

Mamihlapinatapai (Yaghan): İki kişinin aynı şeyi istemesine rağmen ilk adımı atamayı beklerken birbirine attığı anlamlı bakış.

Hiraeth (Galce): Geri dönülemeyen ya da hiç var olmamış bir yere duyulan derin özlem.

Zephyr (Yunanca): Hafif ve serinletici esinti.

Aura (Yunanca): Bir kişinin çevresine yansıttığı enerji ve atmosfer.

Ikigai (Japonca): Hayata anlam katan ve insanı her gün motive eden yaşam amacı.

Kaitiakitanga (Maori): Doğayı koruma ve gelecek nesillere karşı duyulan manevi sorumluluk.

Kintsugi (Japonca): Kırılan seramikleri altınla onararak kusurları güzelliğin bir parçası haline getiren sanat.

Luftmensch (Yidiş): Hayalleriyle yaşayan, pratik konulardan uzak idealist kişi.

Naz (Urduca): Koşulsuz sevildiğini bilmenin verdiği güven ve zarafet duygusu.

Saudade (Portekizce): Özlenen kişi ya da zamana karşı hissedilen tatlı-acı hasret.

Poronkusema (Fince): Bir ren geyiğinin mola vermeden yürüyebileceği geleneksel mesafeyi ifade eden ölçü.

Ojalá (İspanyolca): Güçlü bir dilek veya umut ifadesi.

Ubuntu (Zulu): İnsanların birbirine bağlı olduğunu anlatan "Ben, biz olduğumuz için varım" anlayışı.

Iriy (Ukraynaca): Mitolojide kuşların ve ruhların kışın göç ettiği sıcak ve gizemli diyar.

Yakamoz (Türkçe): Ay ışığının su yüzeyinde oluşturduğu gümüş renkli parıltı.