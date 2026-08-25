Küçük yaşta “dünyanın en güzel kızı” olarak tanınan Thylane Blondeau, son paylaşımlarıyla yeniden gündem oldu.

Henüz 3 yaşındayken ünlü tasarımcı Jean Paul Gaultier tarafından keşfedilen Blondeau, 4 yaşında podyuma çıktı. 10 yaşında ise Vogue Paris kapağına poz veren en genç model oldu.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Blondeau, 29 Haziran’da DJ Ben Attal ile Paris’te resmi nikah kıydı. Düğününde pelerin detaylı beyaz bir gelinlik giyen model, sade makyajı ve topuz saçlarıyla dikkat çekti.

Düğün fotoğraflarının ardından sosyal medyada paylaştığı son pozlar da gündem oldu. Blondeau’nun yüzündeki değişim bazı kullanıcıların dikkatini çekti.

Sosyal medyada model için 'Sıradan bir tip olmuş', 'Küçükken daha güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.