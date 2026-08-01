Çocukluk döneminde Vogue dergisi tarafından "Dünyanın En Güzel Kızı" ilan edilen Fransız model Thylane Blondeau, 2020'den bu yana birlikte olduğu DJ Ben Attal ile Paris'te dünyaevine girdi. Haziran ayında kıyılan nikahın ardından çift, Fransa'nın güneyinde yer alan ve yaklaşık 64 milyon dolar değerindeki Chateau Diter şatosunda bir düğün töreni gerçekleştirdi.

25 yaşındaki Blondeau, kutlamada Miu Miu imzalı, kendisine özel tasarlanmış dantelli ve balık kesim bir gelinlik tercih etti. Törenin ardından sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını yayımlayan ünlü model, uzun duvağını ve gelinliğinin ayrıntılarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşımında hayalindeki gelinliğin özel olarak dikildiğini belirten Blondeau, sade, modern ve zamansız bir düğün istediklerini, düğün organizatörlerinin ise bu isteği beklentilerinin de ötesinde hayata geçirdiğini ifade etti.