Fransız model Thylane Blondeau, özel hayatındaki yeni gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. 24 yaşındaki Blondeau, 28 yaşındaki Parisli DJ ve oyuncu sevgilisi Ben Attal'ın Yunanistan tatili sırasında kendisine evlilik teklif ettiğini açıkladı. 2020 yılından bu yana birlikte olan çift, nişan yüzüğünü ve romantik karelerini "En iyi arkadaşıma 'evet' dedim. Sonsuz aşka" notuyla yayınladı.

4 YAŞINDA PODYUMA ÇIKTI

Thylane Blondeau'nun kariyeri henüz 3 yaşındayken Paris sokaklarında annesiyle yürürken keşfedilmesiyle başladı. Jean-Paul Gaultier'nin dikkatini çeken Blondeau, 4 yaşında podyuma çıkarak moda dünyasının en genç modellerinden biri oldu. Ardından Chanel, Versace ve Dolce & Gabbana gibi dev markalarla iş birliği yapan model, 10 yaşında Vogue Paris için kamera karşısına geçerek tartışmaları da beraberinde getiren bir üne kavuştu.

"DÜNYANIN EN GÜZEL KIZI" UNVANINI ALDI

2006 yılında Vogue Enfants dergisindeki çekimlerinin ardından "dünyanın en güzel kızı" lakabını alan Blondeau, 2018 yılında ise 17 yaşındayken "dünyanın en güzel yüzü" seçildi. Kendisine yönelik bu yoğun ilgiyi kabullenmekte zorlandığını belirten model, verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Küçükken insanlar size 'Dünyanın en güzel kızısın' derler ve siz de 'Hayır, ben sadece iPad'imle oynuyorum' dersiniz."

ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI

Blondeau, son yıllarda sıkça gündeme gelen estetik operasyon iddialarına da sert bir dille yanıt verdi. Görünümündeki değişimin sadece yaş almak ve makyaj teknikleriyle ilgili olduğunu vurgulayan model, hiçbir cerrahi müdahale yaptırmadığını belirtti.

Blondeau, "On yıldır yüzüme bir şey yaptırdığım söyleniyor. Sanırım bu tartışmayı artık sonlandırmanın zamanı geldi" açıklamasında bulunarak söylentileri reddetti. Ünlü model, günümüzde IMG Models ajansına bağlı olarak çalışmaya devam ederken, aynı zamanda kendi saç bakım ve giyim markalarını yönetiyor.