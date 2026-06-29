Çocuk yaşta moda dünyasına girerek Vogue Enfants tarafından “Dünyanın en güzel kızı” olarak anılan Thylane Blondeau, nişanından sadece üç ay sonra sevgilisi Ben Attal ile evlendi.

25 yaşındaki Fransız model ile 29 yaşındaki DJ Ben Attal, Paris’te düzenlenen özel bir törenle hayatlarını birleştirdi.

SADE BİR GELİNLİK TERCİH ETTİ

Törende Thylane Blondeau, zarif pelerin detaylarıyla dikkat çeken beyaz gelinliğiyle göz kamaştırdı. Kahverengi saçlarını topuz yaptıran model, doğal tonlardaki makyajıyla sade ve şık bir görünüm tercih etti.

Elinde beyaz kala zambaklarından oluşan bir gelin buketi taşıyan Blondeau, düğün alanına klasik bir Porsche 356 Speedster ile ulaştı. Mekâna gelen davetliler çifti alkışlarla karşılarken, bol bol fotoğraf çekti.

Geleneksel düğünlerin aksine çiftin tören alanına birlikte giriş yapmayı tercih ettiği görüldü.