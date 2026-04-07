Henüz altı yaşındayken çekilen bir fotoğrafıyla "Dünyanın En Güzel Kızı" unvanını alan ve internetin ilk küresel ikonlarından biri haline gelen Thylane Blondeau, aradan geçen yirmi yılda bu popülariteyi devasa bir ticari başarıya dönüştürdü. Futbolcu Patrick Blondeau ve oyuncu Veronika Loubry’nin kızı olan Thylane, aslında moda dünyasına çok daha erken, henüz dört yaşındayken Jean Paul Gaultier podyumunda yürüyerek adım atmıştı. Ancak onu asıl dünya gündemine taşıyan olay, çocuk yaşta büründüğü profesyonel modellik imajı ve bu durumun etik tartışmaları beraberinde getirmesiydi.

MODA DEVLERİNİN ARANAN YÜZÜ OLDU

Zamanla sadece bir "çocuk yıldız" olarak kalmayan Blondeau, ergenlik döneminden itibaren kariyerini profesyonel bir zemine oturtarak dünyanın en prestijli ajanslarından biri olan IMG Models ile anlaştı. Bu süreçte L'Oréal Paris’in en genç marka elçisi unvanını kazandı ve Dolce & Gabbana gibi moda devlerinin aranan yüzlerinden biri haline geldi. Podyumlardaki başarısını sadece modellikle sınırlı tutmayan genç yıldız, sinema sektöründe de şansını deneyerek oyunculuk portföyünü genişletti ve sanatın farklı dallarında varlık gösterdi.

MODA MARKALARINI KURDU

Günümüzde 23 yaşında olan Blondeau, elde ettiği finansal birikimi stratejik yatırımlarla değerlendirerek kendi moda markalarını kurdu. Heaven May ve No Smile gibi girişimleriyle tekstil dünyasına patron olarak adım atan model, sosyal medyadaki milyonlarca takipçisini de markasının birer parçası haline getirmeyi başardı.