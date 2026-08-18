İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki tarihi Bibury köyünde alabalık çiftliğinin bünyesinde kafe ve mağaza açma planı belediye meclisi tarafından oy birliğiyle reddedildi. Hafta sonları 20 bine yakın turistin akın ettiği köyde alınan bu karar, aşırı turizmin yerel çevre ve trafik üzerinde yarattığı tahribatı durdurmayı hedefliyor.

PROJELER OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Bibury Bölge Meclisi toplantısında sunulan projeye 100'den fazla yerel sakin ve Karayolları İdaresi resmi olarak karşı çıktı. II. Derece koruma altındaki Shoecroft Barn çevresindeki depolama alanını perakende satış alanına sahip bir kafeye dönüştürme planı, tarihi dokuyu ve yaya güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

DAR SOKAKLARDA YAYA GÜVENLİĞİ SAĞLANAMADI

Cotswold Konseyi, işletmenin tesise gelen ziyaretçiler için güvenli ve uygun erişim imkanı sunamadığını belirtti. Özel yaya kaldırımı bulunmayan dar Ablington Lane boyunca yoğun yaya ve araç trafiğinin aynı anda aktığını vurgulayan yetkililer, projenin yol güvenliği üzerindeki riskleri gideremediğini açıkladı.

TUR OTOBÜSLERİNE HANGİ KISITLAMALAR VE CEZALAR GETİRİLDİ?

Hafta sonları binlerce ziyaretçiyi ağırlayan köyde aşırı yoğunluğu önlemek amacıyla daha önce de radikal adımlar atıldı. Gloucestershire İlçe Konseyi; köye giren tur otobüslerine kısıtlamalar getirirken, yolcu indirme alanları dışına park eden veya kurallara uymayan araç sürücülerine para cezası uygulanmasını içeren geçici trafik yönetimini yürürlüğe koydu.