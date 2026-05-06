İspanya’nın güneyinde yer alan Frigiliana, doğal güzellikleri ve mimari dokusuyla “dünyanın en güzel köyü” olarak seçildi. Malaga bölgesinde konumlanan bu etkileyici yerleşim, hem manzarası hem de atmosferiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sierra Almijarra dağlarının eteklerinde kurulu olan köy, beyaz badanalı evleri ve renkli çiçeklerle süslenmiş sokaklarıyla görsel bir şölen sunuyor. Dar geçitleri ve kıvrımlı yolları, Akdeniz manzarasıyla birleşerek eşsiz bir ambiyans oluşturuyor.

DOĞAYLA VAKİT GEÇİRMEK İSTEYENLER İÇİN İDEAL

Frigiliana, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için de ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Çam ormanları, kayalık dağlar ve vadiler boyunca uzanan yürüyüş rotaları, keşif severlere farklı deneyimler sunuyor. Köyün çevresi, sakinlik ve doğal güzellik arayanlar için öne çıkıyor.

TARİHİ DOKUSU KORUNUYOR

Köyün tarihi merkezi oldukça iyi korunuyor. Geleneksel Endülüs mimarisinin izlerini taşıyan yapılar ve dar sokaklar, ziyaretçilere geçmişin izlerini sürme fırsatı veriyor. Bu özellikleriyle Frigiliana, sadece doğal değil kültürel açıdan da dikkat çekiyor.

Frigiliana, Costa del Sol hattına yakınlığıyla da öne çıkıyor. Bu sayede köy, hem dağ hem deniz deneyimini bir arada sunabilen nadir yerlerden biri olarak değerlendiriliyor.