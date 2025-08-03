Uzun yıllardır estetik standartlarının belirlenmesinde ölçü olarak kullanılan altın oran, bu kez dünyaca ünlü şarkıcılar için uygulandı.



Yapay zeka destekli yapılan araştırmada, 140 şarkının yüzleri analiz edilirken, filtrelemeye göre dünyanın en güzel insanı ise milyarlar tarafından dinlenen 35 yaşındaki ABD'li sanatçı Taylor Swift seçildi.



ADELE VE DUA LİPA ŞAŞIRTTI



Zirvede 9.14 puanla Taylor Swift yer aldı. Onu Demi Lovato ve Lana Del Rey izledi. Güney Koreli yıldız Jungkook dördüncü olurken, Brit yıldızlar Adele ve Dua Lipa ilk altıya girdi. Sıralama, güzellik algısında algoritmaları yeniden gündeme taşıdı.



İşte listenin ilk 10 sırası...



1. Taylor Swift

2. Demi Lovato

3. Lana Del Rey

4. Jungkook

5. Adele

6. Dua Lipa

7. Megan T.Stallion

8. Zayn Malik

9. Kacey Musgraves

10 Meghan Trainor