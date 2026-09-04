Time Out dergisi, dünya genelindeki incelemeleri sonucunda en güzel 33 oteli ilan etti. 350 dönümlük arazi üzerine kurulu Ashford Kalesi, konukların kapıda gerçek İrlanda kurt köpekleriyle karşılandığı atmosferiyle küresel sıralamada ilk sırayı aldı.

ASHFORD KALESİ BİRİNCİLİĞİ NASIL KAZANDI?

1228 yılından bu yana ayakta duran ve geçmişte Oscar Wilde ile Guinness ailesini ağırlayan 350 dönümlük tesis, aslına uygun restore edilerek lüks bir otele dönüştürüldü. Konukların kapıda İrlanda kurt köpekleriyle karşılandığı tesiste; labirent koridorlar, Donegal kristali avizeler ve deniz kabuklarıyla çevrili spa alanı yer aldı. Karmaşık mimarisi nedeniyle personelin konuklara odaya kadar eşlik ettiği otelin, özellikle sonbaharda göl üzerinde oluşan sis ve altın sarısı bitki örtüsüyle öne çıktığı belirtildi.

LİSTEDE HANGİ OTELLER ÖNE ÇIKTI?

Dünya genelindeki 33 tesisin değerlendirildiği listede ikinciliği Japonya'daki Hiramatsu Karuizawa Miyota kazandı. İtalya'daki Four Seasons Floransa en güzel bahçeye sahip otel seçilirken, Malta'daki Phoenicia ise en iyi havuz kategorisinde birinci sıraya yerleşti. Sıralamada ayrıca Londra'daki 1 Hotel Mayfair, Paris'teki Le Pavillon de la Reine ve Kosta Rika'daki tropikal fiyort manzaralı ekolojik tesisler de yer buldu.