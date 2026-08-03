Seyahat tutkunlarının yakından takip ettiği dünyanın en güzel plajları listesi güncellendi. Çevrim içi bilet rezervasyon platformu Hellotickets tarafından hazırlanan sıralamada, farklı kıtalardan birbirinden etkileyici sahiller yer alırken, Türkiye de listeye girmeyi başardı.
TÜRKİYE'DEN TEK PLAJ LİSTEYE GİRDİ
Hazırlanan sıralamada Türkiye'yi, Muğla'da bulunan Kleopatra Plajı temsil etti. Doğal güzelliği ve berrak deniziyle öne çıkan plaj, dünyanın en güzel 20 plajı arasında 10. sırada kendine yer buldu.
Liste, yalnızca manzarasıyla değil, doğal yapısı, ekosistemi ve ziyaretçilerine sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajlardan oluşturuldu.
İLK SIRADA AVUSTRALYA VAR
Listenin zirvesine Avustralya'daki Whitehaven Plajı yerleşti. Onu Seyşeller'deki Anse Source d'Argent ve Belize'deki Glover Resifi takip etti. İlk beşte ayrıca Brezilya'dan Baia do Sancho ile Fransa'nın Finistère bölgesindeki Plage de l'Île Vierge bulunuyor.
DÜNYANIN EN GÜZEL 20 PLAJI
Whitehaven Plajı – Avustralya
Anse Source d'Argent – Seyşeller
Glover Resifi – Belize
Baia do Sancho – Brezilya
Plage de l'Île Vierge – Fransa
Anse Noire – Martinik
Bain Boeuf – Mauritius
Nacpan Plajı – Filipinler
Freedom Beach – Tayland
Kleopatra Plajı (Sedir Adası) – Türkiye
Cala Goloritzé – İtalya
Praia da Marinha – Portekiz
Balos Lagünü – Yunanistan
Playa de Ses Illetes – İspanya
Ksamil – Arnavutluk
Saleccia – Fransa
Matira Plajı – Fransız Polinezyası
Nungwi Plajı – Tanzanya
Bazaruto Takımadaları – Mozambik
Holbox – Meksika