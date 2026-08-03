Seyahat tutkunlarının yakından takip ettiği dünyanın en güzel plajları listesi güncellendi. Çevrim içi bilet rezervasyon platformu Hellotickets tarafından hazırlanan sıralamada, farklı kıtalardan birbirinden etkileyici sahiller yer alırken, Türkiye de listeye girmeyi başardı.

TÜRKİYE'DEN TEK PLAJ LİSTEYE GİRDİ

Hazırlanan sıralamada Türkiye'yi, Muğla'da bulunan Kleopatra Plajı temsil etti. Doğal güzelliği ve berrak deniziyle öne çıkan plaj, dünyanın en güzel 20 plajı arasında 10. sırada kendine yer buldu.

Liste, yalnızca manzarasıyla değil, doğal yapısı, ekosistemi ve ziyaretçilerine sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajlardan oluşturuldu.

İLK SIRADA AVUSTRALYA VAR

Listenin zirvesine Avustralya'daki Whitehaven Plajı yerleşti. Onu Seyşeller'deki Anse Source d'Argent ve Belize'deki Glover Resifi takip etti. İlk beşte ayrıca Brezilya'dan Baia do Sancho ile Fransa'nın Finistère bölgesindeki Plage de l'Île Vierge bulunuyor.

DÜNYANIN EN GÜZEL 20 PLAJI

Whitehaven Plajı – Avustralya

Anse Source d'Argent – Seyşeller

Glover Resifi – Belize

Baia do Sancho – Brezilya

Plage de l'Île Vierge – Fransa

Anse Noire – Martinik

Bain Boeuf – Mauritius

Nacpan Plajı – Filipinler

Freedom Beach – Tayland

Kleopatra Plajı (Sedir Adası) – Türkiye

Cala Goloritzé – İtalya

Praia da Marinha – Portekiz

Balos Lagünü – Yunanistan

Playa de Ses Illetes – İspanya

Ksamil – Arnavutluk

Saleccia – Fransa

Matira Plajı – Fransız Polinezyası

Nungwi Plajı – Tanzanya

Bazaruto Takımadaları – Mozambik

Holbox – Meksika