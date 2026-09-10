Bütçe ayırmadan en büyüleyici coğrafyalardan birini keşfetmek hayal değil. Güney Amerika'nın nefes kesen buzulları, dağları ve gölleriyle ünlü Patagonya bölgesinde, cebinden beş kuruş para çıkmadan konaklayıp yemek ihtiyacını karşılayacak şanslı kişiler aranıyor. Arjantin'in Chubut eyaletindeki Puelo Gölü yakınlarında bulunan ekolojik mülkün sahibi Pablo, kapılarını maceraseverlere açtı.

KONAKLAMA VE YEMEK TAMAMEN BEDAVA

Mülkün bakım, onarım, boya ve bahçe işlerine yardımcı olunması karşılığında sunulan paket oldukça ilgi çekti. Seçilen kişiler göl manzaralı mülkte özel bir odada veya çadırda ücretsiz konaklama hakkı kazanırken, her gün sıcak öğle yemeğinden de yararlanacak. Ayrıca uzaktan çalışanlar için internet ve çamaşırhane hizmeti de tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor.

GÜNDE SADECE 5 SAAT ÇALIŞILACAK

Sözleşme kapsamında gönüllülerden haftada 5 gün, günde sadece 5 saat hafif bahçe ve tadilat işleriyle ilgilenmeleri isteniyor. Kalan 2 günlük izin günlerinde ise And Dağları'ndan ormanlara kadar uzanan büyüleyici doğayı keşfetmek tamamen gezginlere kalıyor.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR BELLİ OLDU

İlana başvurmak isteyenlerin 30 ile 43 yaş aralığında olması, tam zamanlı bağımsız çalışabilme becerisine sahip olması gerekiyor. Çiftlerin ve iki kişilik grupların da kabul edildiği programda en az iki haftalık konaklama şartı bulunuyor. Mülke ulaşım ve seyahat sigortası masrafları adayların kendisine ait olurken, başvurular Worldpackers platformu üzerinden doğrudan toplanıyor.