Araştırma uzmanları ve sosyal etki liderlerinin katılımıyla hazırlanan çalışmada, büyük zincirler ve sponsorlu içerikler değerlendirme dışı bırakıldı.

İstanbul’dan Moda, Balat ve Karaköy gibi öne çıkan semtler incelemeye alınsa da nihai listede İstanbul'u temsil eden tek mahalle Kadıköy’ün tarihi semti Yeldeğirmeni oldu.

NEDEN YELDEĞİRMENİ SEÇİLDİ?

Brooklyn Of kurucusu Per Stenius, İstanbul değerlendirmesinde Yeldeğirmeni'nin öne çıkış nedenlerini açıkladı.

Stenius; Moda'nın yeşil alanı, Balat'ın tarihi dokusu ve Karaköy'ün mekan çeşitliliğine kıyasla Yeldeğirmeni'nin yerel işletmeleri, mahalle yapısı ve bağımsız atmosferiyle listede öne çıktığını belirtti.

SOKAK SANATI VE MAHALLEDEKİ DÖNÜŞÜM

Genç nüfusun sıkça ziyaret ettiği Yeldeğirmeni, sokak sanatıyla da dikkat çekiyor. Bünyesinde 60'ın üzerinde devasa duvar resmi (mural) barındıran semt hakkındaki dönüşümü değerlendiren mahalle esnafı Tayfun Parlar, "Çok eski ve tarihi bir yeriz. Yaşanan değişimler ve yapılan dokunuşlar mahallemiz için son derece olumlu oldu" ifadelerini kullandı.

LİSTEDE YER ALAN DİĞER KÜRESEL SEMTLER

İstanbul'dan sadece Yeldeğirmeni'nin yer bulduğu listede, dünyanın öne çıkan diğer mahalleleri şu şekilde sıralandı:

Avrupa: Kreuzberg (Berlin), Peckham (Londra), Oberkampf (Paris), Poblenou (Barselona), Isola (Milano), Nørrebro (Kopenhag), Anjos (Lizbon), Holešovice (Prag), Södermalm (Stockholm), Amsterdam Noord (Amsterdam).

Kuzey Amerika: Bushwick (New York), Highland Park (Los Angeles), Mission District (San Francisco), Mile End (Montreal), West Queen West (Toronto).

Asya: Shimokitazawa (Tokyo), Seongsu-dong (Seul), Former French Concession (Şanghay), Sheung Wan/PoHo (Hong Kong), Thonglor (Bangkok).