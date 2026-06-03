Ekonomik büyüme, nüfus dinamikleri, istihdam kapasitesi ve büyük ölçekli yatırım projeleri dikkate alınarak hazırlanan uluslararası araştırmada, dünya genelinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Finans ve ticaret denince akla gelen New York, Londra ya da Şanghay gibi metropollerin zirvede yer alması beklenirken, listenin ilk sırasında Hindistan’dan bir şehir bulunuyor.

Oxford Economics ve UN Habitat verileri temel alınarak oluşturulan araştırmaya göre dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen şehirleri arasında Türkiye’den birçok kent üst sıralarda yer aldı. Üretim gücü, teknoloji yatırımları, lojistik avantajları ve genç iş gücüyle öne çıkan Türk şehirleri, küresel ölçekte önemli bir başarı sergiledi.

Dünyanın en hızlı yükselen 20 şehri

1. Bangalore (Hindistan)

Teknoloji ve yazılım sektöründeki hızlı yükselişi sayesinde listenin zirvesine yerleşti.

2. Surat (Hindistan)

Elmas işleme ve tekstil sanayisindeki güçlü performansıyla dikkat çekti.

3. İstanbul (Türkiye)

Genç nüfusu, geniş yetenek havuzu ve teknoloji ekosistemindeki gelişimiyle dünya sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi.

4. Addis Ababa (Etiyopya)

Doğu Afrika’nın lojistik ve altyapı yatırımlarıyla öne çıkan merkezi konumunda

5. Shenzhen (Çin)

İnovasyon ve yüksek teknoloji üretimindeki liderliğini sürdürerek ilk beşte yer aldı.

6. Kocaeli / İzmit (Türkiye)

Güçlü sanayi altyapısı, limanları ve üretim kapasitesiyle küresel ölçekte dikkat çekici bir konuma ulaştı.

7. Ho Chi Minh City (Vietnam)

Küresel üretim zincirlerinde artan rolüyle hızlı büyüme gösterdi.

8. Ankara (Türkiye)

Savunma sanayisi, eğitim kurumları ve kamu yatırımları sayesinde üst sıralarda yer aldı.

9. Austin (ABD)

Teknoloji şirketlerinin yoğun ilgisiyle Amerika’nın en hızlı gelişen merkezlerinden biri oldu.

10. Cakarta (Endonezya)

Finans ve ticaret alanındaki dönüşümüyle ilk 10’a girmeyi başardı.

11. Bursa (Türkiye)

Otomotiv ve tekstil sektörlerindeki ihracat başarısıyla öne çıktı.

12. Münih (Almanya)

Mühendislik ve otomotiv alanındaki güçlü yapısını koruyarak listede yer aldı.

13. Antalya (Türkiye)

Turizm gelirleri ve uluslararası nüfus hareketliliği sayesinde dikkat çekici bir büyüme sergiledi.

14. Toronto (Kanada)

Yüksek nitelikli göç ve teknoloji yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor.

15. İzmir (Türkiye)

Yenilenebilir enerji projeleri, liman yatırımları ve lojistik avantajlarıyla listeye girmeyi başardı.

16. Seul (Güney Kore)

Ar-Ge harcamaları ve patent üretimindeki başarısıyla öne çıktı.

17. Singapur (Singapur)

Küresel ticaret ve finans ağlarının merkezlerinden biri olarak büyümesini sürdürdü.

18. Adana (Türkiye)

Enerji yatırımları ve sanayi bölgelerindeki genişlemeyle yükseliş gösterdi.

19. Şanghay (Çin)

Dünyanın en büyük liman kentlerinden biri olarak ekonomik gücünü koruyor.

20. Gaziantep (Türkiye)

Üretim kapasitesi ve ihracattaki performansıyla ilk 20’de kendine yer buldu.

Araştırma sonuçları, özellikle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şehirlerin küresel ekonomik dönüşümde daha görünür hale geldiğini ve uluslararası rekabet gücünü artırdığını ortaya koyuyor.