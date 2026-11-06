Uluslararası bir bilim ekibi, 258 örümcek türünün hareket kabiliyetini inceleyerek dünyanın en hızlı örümceğini tespit etti. Yapılan ölçümlerde, Avustralya'ya özgü bir avcı örümcek türünün önceki resmi rekoru ikiye katladığı kayıtlara geçti.

Imperial College London bünyesinde yürütülen araştırmaya göre, Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan Heteropoda jugulans adlı avcı örümcek (huntsman), saniyede 3,59 metreyi aşan bir hıza ulaştı. 3 gram ağırlığındaki sekiz bacaklı bu türün elde ettiği derece, daha önce saniyede 1,7 metreyle tescillenen resmi hız rekorunu geride bıraktı.

Önceki rekortmen Cebrennus rechenbergi türünün çöl kumullarında takla atarak yer değiştirdiği, uzmanların ise bu hareketi "gerçek koşu" olarak nitelendirmediği belirtildi. Heteropoda jugulans ise uzun bacakları üzerinde tırıs adımlarla koşuyor; kas gücüne olanak tanıyan gövde kütlesi ile hareketi yavaşlatmayan hafif karın yapısı türe yüksek bir mekanik verimlilik sağlıyor.

258 TÜR İNCELENDİ

Araştırmacı Shreyas Kuchibhotla liderliğindeki ekip, Birleşik Krallık, Kuzey Amerika, Güney Avrupa ve Avustralya'dan 162 canlı örnek topladı; onlarca örneği de özel mağazalardan temin etti. Tartılan örnekler, karelere bölünmüş A4 ve A3 formatındaki kağıt zeminlere bırakılarak koşu hızları ölçüldü.

Hareketsiz kalan örümcekler fırça darbeleriyle, tarantulalar ise basınçlı hava püskürtülerek yönlendirildi. Çalışma sonucunda bilinen 139 örümcek familyasından 64'ünü kapsayan, alanındaki en geniş veri tabanı oluşturuldu.

HIZIN BELİRLEYİCİ UNSURU BACAK UZUNLUĞU

Anatomik verilerle hız göstergelerinin karşılaştırıldığı çalışmada, genel olarak büyük örümceklerin daha hızlı olduğu ancak istisnaların da bulunduğu görüldü. Yalnızca 0,1 miligram ağırlığındaki cüce örümcek Oonops pulcher'in saniyede 20 santimetreden hızlı koşabildiği tespit edildi.

Veriler; bacak kalınlığının ya da yaşam alanının (ağaç veya yer) hıza etki etmediğini, en belirleyici unsurun vücuda oranla bacakların uzunluğu olduğunu ortaya koydu.