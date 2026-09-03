Çekya hükümeti, D3 otoyolunun 47 kilometrelik bölümünde hız sınırını saatte 150 kilometreye yükselterek dünyanın en yüksek yasal hız limitini resmen uygulamaya koydu. Tábor ve České Budějovice şehirleri arasında başlatılan bu pilot proje, sürücü davranışlarını ölçmek amacıyla 2026 yılının sonuna kadar test edilecek.

SÜRÜCÜLER HANGİ ŞARTLARDA BU HIZA ÇIKABİLECEK?

Saatte 150 kilometrelik limit yolda sürekli olarak geçerli olmayacak. Sürücülerin bu hıza çıkabilmesi için yolda düşük trafik, açık görüş mesafesi, kuru zemin ve rüzgarsız hava şartlarının bir arada bulunması gerekecek. Otoyola yerleştirilen akıllı ve dinamik trafik işaretleri, anlık hava durumunu analiz edecek. Olumsuz hava koşulları veya yoğun trafik tespit edildiğinde dijital tabelalar yüksek hız iznini otomatik olarak iptal edecek.

DİĞER ÜLKELERDEKİ REKORLAR NASIL GERİDE BIRAKILDI?

Yeni düzenleme, Teksas'taki saatte 136 kilometrelik ve Abu Dabi'deki 140 kilometrelik sınırları geride bırakarak resmi hız limitlerinde dünya rekorunu kırdı. Almanya'daki limitsiz otobanların aksine bu proje, doğrudan devlet tarafından düzenlenen en yüksek yasal hız sınırı olma özelliğini taşıyor. Çekya Ulaştırma Bakanlığı, belirlenen süre boyunca elde edilecek verilerle kazaları ve yol güvenliğini doğrudan analiz edecek. Sistem başarılı olduğu takdirde uygulamanın ülkedeki diğer modern otoyollara da entegre edilmesi planlanıyor.