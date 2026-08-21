Afrika'nın en tehlikeli türleri arasında yer alan kara mamba yılanı, eriştiği yüksek hareket hızıyla dikkat çekiyor. BBC Yaban Hayatı Editörü Sarah McPherson'ın aktardığı bilgilere göre kara mamba, açık arazide saatte 15 kilometre hıza ulaşarak "dünyanın en hızlı yılanı" unvanını elinde bulunduruyor.

DOĞU AFRİKA'NIN ÇALILIK ALANLARINDA YAŞIYOR

Ağırlıklı olarak Doğu Afrika'nın kuru çalımlık bölgelerinde varlık gösteren kara mambaların boyu yaklaşık 4 metreye kadar ulaşabiliyor. Karada yaşayan tür, büyük boyutlarına rağmen yüksek hareket kabiliyetine sahip.

Yılan, ilerlemek için "yanal dalgalanma" tekniğini kullanıyor. Vücudunu "S" şeklinde kıvrımlara sokan kara mamba; zemindeki pürüzler, kayalar ve ağaçlardan destek alarak itme gücü sağlıyor.

GÜÇLÜ NÖROTOKSİK ZEHRE SAHİP

Kara mamba, hızının yanı sıra sinir sistemini hedef alan güçlü nörotoksik zehriyle de tanınıyor. İyi derecede ağaç tırmanma yeteneği bulunan tür, avlandığı küçük memelileri takip ederken yuvaların içine girebiliyor.

Türün öne çıkan bir diğer fiziksel özelliği ise vücudunun yaklaşık üçte birini dikey olarak yerden yukarı kaldırabilmesi. Çevreyi gözlemleme imkanı tanıyan bu hareket, yılanın olduğundan daha büyük ve tehditkar görünmesine yol açıyor.

İNSANLARDAN KAÇIYOR

Fiziksel boyutları, hızı, çevikliği ve zehrinin etkisiyle Afrika'nın en bilinen canlıları arasında yer alan kara mambanın tehlike repütasyonunun zaman zaman abartıldığı belirtildi. Uzmanlar, yılanın kaçış yolu bulunduğu sürece insanlarla temastan kaçındığını ifade ediyor. Kara mambanın doğadaki temel avantajını ise açık alanda hızlı hareket etme ve avını takip etme yeteneği oluşturuyor.