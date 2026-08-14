Nüfus yoğunluğu, turist sayısı, ulaşım ağı ve koruma altındaki alanların oranına göre hazırlanan küresel listede Bhutan, dünyanın en sessiz ülkesi seçildi. Yapılan sıralamada Avrupa ülkeleri ilk 25'e giremezken, yoğun turizm ve yerleşim merkezlerine sahip ülkeler listenin en gürültülü noktaları olarak kaydedildi.

DÜNYANIN EN SESSİZ ÜLKELERİ

Puanlama kriterlerine göre gürültü seviyesi en düşük ve en huzurlu 10 ülke şu şekilde sıralandı:

1. Bhutan: 89,44 puan

2. Namibya: 86,69 puan

3. Botsvana: 80,86 puan

4. Zambiya: 80,64 puan

5. Gabon: 80,61 puan

6. Venezuela: 80,20 puan

7. Çad: 79,82 puan

8. Orta Afrika Cumhuriyeti: 78,18 puan

9. Moğolistan: 75,53 puan

10. Bolivya: 75,40 puan

Bhutan, geniş ormanlık alanları ve turist sayısını sınırlandıran politikalarıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Düşük nüfus yoğunluğu ve korunan çöl arazileriyle Namibya ikinci, kontrollü turizm stratejisi izleyen Botsvana ise üçüncü sıraya yerleşti.

EN GÜRÜLTÜLÜ BÖLGELER HANGİLERİ?

Avrupa kıtası, yüksek nüfus yoğunluğu ve gelişmiş ulaşım altyapısı sebebiyle ilk 25 sırada yer bulamadı. Avrupa'nın en sessiz ülkesi 34. sıradaki Estonya olurken, onu Finlandiya ve İsveç takip etti.

Gürültü seviyesi en yüksek olan ülkeler listesinde ise sınırlı alanlarda yüksek nüfus ve turizm barındıran merkezler öne çıktı. En gürültülü 5 ülke şu şekilde listelendi:

1. Singapur: 6,78 puan

2. Maldivler: 8,48 puan

3. Barbados: 10,12 puan

4. Katar: 15,45 puan

5. Lübnan: 18,13 puan