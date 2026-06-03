

İspanya’nın Alicante bölgesinde bulunan Torrevieja Pembe Lagünü, uzaydan çekilen görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan bir astronot tarafından görüntülenen lagün, NASA Dünya Gözlemevi tarafından da paylaşılarak dünya çapında ilgi gördü. Uzaydan bakıldığında dev bir pembe leke gibi görünen doğal oluşum, ilk bakışta insan yapımı bir yapı izlenimi veriyor.

PEMBE RENGİN SIRRI MİKROALGLERDE

Lagünün dikkat çekici pembe rengi, yüksek tuzluluk oranına sahip sularda yaşayan Dunaliella salina adlı mikroalgden kaynaklanıyor. NASA’ya göre bu organizma, aşırı tuzlu ortamlarda çoğalarak suya karakteristik pembe tonunu kazandırıyor. Tuz, güneş ışığı ve mikroskobik yaşamın birleşimi, bölgeyi Avrupa’nın en sıra dışı doğal manzaralarından biri haline getiriyor.

YAN YANA İKİ FARKLI RENKTE LAGÜN

Torrevieja Lagünü’nün hemen yanında yer alan La Mata Lagünü ise yeşilimsi rengiyle dikkat çekiyor. İki lagün arasındaki farkın temel nedeni, La Mata’ya ulaşan tatlı su kaynakları nedeniyle tuzluluk seviyesinin daha düşük olması. Böylece aynı bölgede bulunan iki lagün, birbirinden tamamen farklı renk tonları sergiliyor.

TUZ ÜRETİMİ BÖLGE EKONOMİSİNİN PARÇASI

Torrevieja’da tuz üretimi yüzyıllardır devam eden önemli bir ekonomik faaliyet olarak öne çıkıyor. Lagünün kıyısında bulunan tuz işletmeleri, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlarken Avrupa’nın tuz ihtiyacının bir bölümünü karşılıyor. Uzmanlar, bu üretim faaliyetinin sulak alanın şekillenmesinde de önemli rol oynadığını belirtiyor.

BİYOÇEŞİTLİLİĞİYLE DE ÖNEM TAŞIYOR

Pembe lagün yalnızca görsel güzelliğiyle değil, zengin ekosistemiyle de dikkat çekiyor. Ramsar Sözleşmesi ve Natura 2000 Ağı kapsamında korunan bölgede flamingolar, yabani ördekler ve kara boyunlu batağanlar gibi birçok kuş türü yaşamını sürdürüyor. Artemia adı verilen küçük kabuklular ise bu canlılar için önemli bir besin kaynağı oluşturuyor.

DOĞAL GÜZELLİĞİN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Bölgeyi ziyaret eden turistlerin çevre kurallarına uyması büyük önem taşıyor. Ekolojik dengenin korunması amacıyla lagünde yüzmek yasaklanırken, ziyaretçilerin belirlenmiş yürüyüş yollarını ve gözlem noktalarını kullanmaları isteniyor.

Bilimsel özellikleri, doğal güzelliği ve ekonomik değeriyle Torrevieja Pembe Lagünü, İspanya’nın en etkileyici doğal miraslarından biri olarak öne çıkmaya devam ediyor.