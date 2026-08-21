ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 97 numaralı otoyol üzerine inşa edilen eyaletin ilk yaban hayatı üst geçidi, yönlendirme çitleri dahi bitirilmeden hayvanlar tarafından kullanılmaya başlandı. İNSANLARA VE ARAÇLARA TAMAMEN YASAKLANDI ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 97 numaralı otoyol üzerinde yapımı tamamlanan eyaletin ilk yaban hayatı üst geçidi faaliyete geçti. İnsan ve araç trafiğine tamamen kapalı tutulan köprü; katır geyikleri, elkler, gri kurtlar ve dağ aslanları gibi bölgedeki yaban hayvanlarının güvenli geçişi için tasarlandı. Şantiyedeki çalışmalar ve hayvanları köprüye yönlendirecek çitlerin montajı henüz sürerken, bölgeye yerleştirilen 100 fotokapana beklenmedik görüntüler takıldı. Ekiplerin alandan ayrılmasından yaklaşık 15 saat sonra üç geyik, yapıyı kullanarak otoyolun karşısına güvenle geçti. ÖLÜMCÜL KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK Projenin uygulandığı güzergahta 2015-2020 yılları arasında araç çarpması sonucu 50'den fazla geyik ve 16 elk telef olmuştu. İnsan müdahalesinden uzak tutulan bu özel yapı sayesinde karayolu nedeniyle bölünen doğal yaşam alanları birleştirilirken, bölgedeki ölümcül kaza riskinin engellenmesi hedefleniyor.

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