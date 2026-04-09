Dünyanın en ilginç mutfaklarından birine sahip olan Çin’de, sıra dışı bir yemek yeniden popülerlik kazanıyor. Ana malzemesi bildiğimiz taşlar olan bu ilginç atıştırmalık, tüketim şekliyle de sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürüyor.

“Suodiu” adı verilen bu geleneksel yemek, kelime anlamı olarak “emip at” anlamına geliyor. İlk bakışta şaka gibi görünse de aslında taşlar gerçekten servis ediliyor. Bu yemeğin en dikkat çekici özelliği ise taşların klasik anlamda yenmemesi oluyor.

Taşlar sarımsak, acı biber ve çeşitli baharatlarla kavrularak yoğun bir aroma kazanıyor. Yemeği deneyenler ise bu taşları emerek üzerlerindeki lezzeti alıyor, ardından taşları tüketmeden geri bırakıyor. Yani tat var, ama alışılmış bir “yeme” deneyimi yok.

Bu ilginç lezzet genellikle sokak satıcıları tarafından hazırlanıyor. Taşlar önce yüksek ısıda kızdırılıyor, ardından üzerine acı biber yağı gezdiriliyor. Sarımsak sosu ve baharatların eklenmesiyle birlikte ortaya hem kokusuyla hem görüntüsüyle dikkat çeken bir atıştırmalık çıkıyor.

Suodiu’nun kökeni ise oldukça eskiye dayanıyor. Rivayete göre bu yemek, Hubei eyaletinde yaşayan kayıkçılar tarafından ortaya çıkarıldı. Uzun yolculuklar sırasında yiyecek bulamayan kayıkçılar, taşları “taban” olarak kullanıp üzerlerine baharat ekleyerek en azından tat alma hissini yaşamaya çalışıyordu. Bu yöntem zamanla bir geleneğe dönüştü.