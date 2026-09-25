Hudson Nehri üzerinde bulunan George Washington Köprüsü, 1931 yılında hizmete açıldı. New Jersey'i New York'a bağlayan köprü, özel otomobillerden otobüslere, yük kamyonlarından ticari araçlara kadar farklı araç türlerinin kullandığı bölgenin önemli ulaşım bağlantılarından biri haline geldi.

DÜNYANIN EN İŞLEK KÖPRÜSÜ NEDEN BURASI?

George Washington Köprüsü'nden her gün yüz binlerce araç geçiyor. New York ile New Jersey arasındaki yoğun ulaşımın önemli bölümünü taşıyan köprü, yüksek araç trafiği nedeniyle dünyanın en işlek köprüleri arasında öne çıkıyor. Köprü özellikle yoğun saatlerde kesintisiz araç akışına sahne oluyor. Otomobiller, otobüsler ve ağır yük taşıyan kamyonlar aynı yapı üzerinden Hudson Nehri'nin iki yakası arasında hareket ediyor.

14 ŞERİT 2 FARKLI KATA DAĞITILDI

Köprünün yüksek kapasitesinin arkasında çift katlı trafik düzeni bulunuyor. Üst seviyede 8 trafik şeridi yer alırken alt seviyede 6 şerit daha bulunuyor. Böylece köprü toplam 14 trafik şeridine ulaşıyor. Alt seviyenin eklenmesiyle köprünün taşıyabileceği araç miktarı artırıldı. İki ayrı seviyeye dağıtılan trafik, aynı geçiş noktası üzerinden çok daha fazla aracın hareket etmesini mümkün hale getirdi.

KÖPRÜ BU TRAFİĞİ NASIL TAŞIYOR?

George Washington Köprüsü çelik asma köprü olarak inşa edildi. Yapı yalnızca araçların oluşturduğu fiziksel yükü değil, sürekli trafik nedeniyle meydana gelen titreşimleri ve farklı hava koşullarını da taşıyacak şekilde tasarlandı. 1931'den bu yana kullanılan köprü zaman içerisinde modernizasyon çalışmalarından geçirildi. Yapıda araç trafiğinin yanı sıra yayalar ve bisikletliler için ayrılmış geçiş alanları da bulunuyor.

NEW YORK İLE NEW JERSEY'İ BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Hudson Nehri üzerinden geçen köprü, New Jersey ile New York arasındaki ulaşım bağlantısını sağlıyor. Bölgedeki yoğun nüfus ve ekonomik hareketlilik, köprünün günlük trafik hacminin yüksek seviyelere ulaşmasında etkili oluyor. 1931 yılında tek seviyeli olarak açılan yapı, artan trafik ihtiyacını karşılamak amacıyla daha sonra çift seviyeli hale getirildi. Bugün toplam 14 şerit üzerinden araç geçişi gerçekleştiriliyor.