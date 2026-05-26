Dubai'nin mevcut ana havalimanındaki tüm sivil uçuş operasyonları, kademeli bir geçiş planıyla yeni inşa edilen El Maktum Uluslararası Havalimanı’na (DWC) devredilecek. Yaklaşık 38 milyar dolarlık devasa bir bütçeyle modernizasyon ve genişletme çalışmaları yürütülen DWC, projenin tamamlanmasıyla birlikte gezegenin en büyük havacılık merkezi statüsünü kazanacak. Operasyonel taşınma süreci, Emirates ve Flydubai başta olmak üzere DXB merkezli çalışan tüm küresel havayolu şirketlerini doğrudan etkileyecek.

YILLIK 260 MİLYON YOLCU KAPASİTESİYLE DÜNYA REKORU

Dubai World Central bölgesinde yer alan El Maktum Havalimanı, genişletme fazı tamamlandığında yıllık 260 milyon yolcuya kadar hizmet verebilecek nihai bir kapasiteye ulaşacak. Havacılık tarihinde bir rekoru temsil eden bu mega altyapı projesi; birbirine paralel beş adet pistin yapımını ve aynı anda 400 uçağın yanaşabileceği körük/kapı sisteminin inşasını içeriyor.

Dubai Havacılık Mühendislik Projeleri (DAEP) şirketi tarafından yapılan teknik açıklamada, yeni havalimanının akıllı uçuş sistemleri ve yeni nesil terminal lojistiğiyle donatılacağı bildirildi. Devir planlamasına göre ana operasyonel taşınma süreci 2032 yılında başlayacak; ancak projenin tüm fazlarıyla tamamen hayata geçirilmesi ve küresel kapasiteye ulaşması 2057 yılını bulacak.

GENİŞLEME ALANI KALMADI

Dubai Havalimanları CEO'su Paul Griffiths, emirlik bünyesinde iki devasa havalimanının eş zamanlı olarak işletilmesinin ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını açıkladı. DXB'nin kalıcı olarak kapatılma gerekçelerini aktaran Griffiths, mevcut havalimanı altyapısının 2035 yılına kadar operasyonel ömrünün sonuna yaklaşacağını, tesisi açık tutmak için yapılması gereken yenileme yatırımlarının ticari açıdan karlı olmadığını belirtti.

DXB'nin kapatılmasındaki bir diğer temel etken ise coğrafi kısıtlamalar oldu. Şehir merkezindeki ana otoyollar ve yoğun yerleşim alanları arasında sıkışan havalimanının fiziksel olarak daha fazla genişletilmesinin imkansız olduğu tescillendi. Öte yandan, yeni inşa edilen El Maktum Havalimanı, yapımı süren Etihad Rail yüksek hızlı tren hattına doğrudan entegre edilecek. Bu entegrasyon sayesinde Dubai ile Abu Dabi arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya inecek.