Norveç'e bağlı Bouvet Adası, en yakın insan yerleşimine 2 bin 250 kilometre uzaklıktaki konumuyla dünyanın en ıssız noktası olarak kabul ediliyor. Yoğun sis ve dondurucu hava şartları nedeniyle adanın detaylı haritası ilk kez 1985 yılında çıkarılabildi.

İKLİM ŞARTLARI ÇOK ZORLU

Ümit Burnu'na 2 bin 400, Antarktika kıtasına ise 1 bin 600 kilometre mesafede bulunan 49 kilometrekarelik ada, aktif bir volkanik yapının tepesini oluşturuyor. Yıl boyunca ortalama sıcaklığın sıfırın altında 1 derece seyrettiği bölgede, adayı çevreleyen devasa buz yarları ve sarp kayalıklar gemilerin karaya yanaşmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Fransız denizci Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier tarafından 1739 yılında fark edilen bölge, sert hava koşulları nedeniyle uzun süre ulaşılamaz kaldı. Alman ekiplerin koordinatlarını belirlediği adaya ilk kez 1927 yılında Norveçli kaşifler ayak bastı. İngiltere ile yaşanan diplomatik sürecin ardından ada, 1930 yılında resmen Norveç topraklarına katıldı.

İNSANSIZ BÖLGEDE VAHŞİ YAŞAM

İnsan yaşamının bulunmadığı ve 1971 yılında doğa koruma alanı ilan edilen adada yalnızca otomatik bir meteoroloji istasyonu faaliyet gösteriyor. Çok sayıda fok, deniz fili ve penguen kolonisine ev sahipliği yapan bölgede, fok nüfusunun hızla artması nedeniyle canlı türleri arasında yer kavgası yaşanıyor.