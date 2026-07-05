Tokyo idari yönetimine bağlı olan volkanik Aogashima adasında, güncel resmi verilere göre 161 kişi kalıcı olarak yaşamını sürdürüyor. Aktif bir yanardağ kalderasının içinde yer alan bu yerleşim yeri, zorlu coğrafi izolasyona rağmen temel kamu hizmetlerini kesintisiz sağlamasıyla dikkat çekiyor.

AOGASHIMA KÖYÜNDE EĞİTİM VE ULAŞIM HİZMETLERİ NASIL SAĞLANIYOR?

Coğrafi izolasyonun en yüksek olduğu bölgede yer alan köy okulu, 2026 eğitim-öğretim yılı başında toplam 6 öğrenciyle ders başı yaptı. Okulda 5 ilkokul ve 1 ortaokul öğrencisi eğitim alırken, köyde bir postane ve temel ihtiyaçların karşılandığı asgari bir ticaret ağı da aktif olarak işletiliyor.

Adanın dış dünyayla olan lojistik bağını ve malzeme tedarikini sağlamak amacıyla resmi bir helikopter pisti kullanılıyor. Hachijojima adası ile Aogashima arasında mekik dokuyan helikopter seferleri, deniz ulaşımının imkansız olduğu zorlu hava şartlarında hayati bir altyapı görevi üstleniyor.

1785 VOLKAN PATLAMASI ADANIN KADERİNİ NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Aogashima adasının yerleşim tarihi, 1785 yılında meydana gelen ve 200'den fazla sakinin tahliye edilmesine yol açan büyük bir volkanik patlamayla kesintiye uğradı. Bu doğa olayının ardından tamamen ıssız kalan adaya yerel halkın geri dönüşü ancak on yıllar sonra, 1835 yılında gerçekleşebildi.

Günümüzde nadir görülen çift kaldera yapısıyla öne çıkan ada, aktif yanardağ tehdidine karşı geliştirilen kalıcı kentsel çözümlerin dünyadaki en uç örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. 5,96 kilometrekarelik dar bir alana yayılan köy, ekstrem doğa koşullarına tam uyum sağlayan idari yapısıyla faaliyetlerini sürdürüyor.