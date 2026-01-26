Kültürel miras, gastronomi zenginliği ve sürdürülebilir turizm gibi kriterlerin baz alındığı listede Antalya; Abu Dabi, Mallorca ve Florida gibi dünya devleriyle yarışarak ön sıralarda yer aldı.

Forbes editörleri, Antalya’yı sadece bir deniz-kum-güneş rotası olarak değil, aynı zamanda çok boyutlu bir yaşam merkezi olarak tanımladı. Değerlendirmede şu ifadeler öne çıktı:

Lüks ve Konfor: Bölgedeki dünya standartlarındaki konaklama tesisleri ve hizmet kalitesi.

Doğal Yapı: Çam ormanlarıyla çevrili eşsiz doğası ve masmavi denizi.

Gastronomi: Geleneksel Türk mutfağını modern dokunuşlarla sunan zengin mutfak kültürü.

Kozmopolit Ruh: Farklı milletlerden gezginleri bir araya getiren uluslararası atmosferi.

Listenin detaylarında Antalya’nın ilçesi Kemer, nitelikli konaklama seçenekleriyle özel bir övgü aldı. Özellikle Maxx Royal Kemer Resort, farklı ziyaretçi profillerine sunduğu çeşitlendirilmiş altyapısıyla bölgenin amiral gemisi olarak gösterildi. Turkuaz denizi ve doğayla iç içe yapısıyla Kemer'in, yüksek standart arayan gezginler için 2026'da da vazgeçilmez bir destinasyon olacağı vurgulandı.

Forbes'un 2026 rehberinde Türkiye'nin turizm başkentinin yanı sıra şu destinasyonlar da yer buldu:

Abu Dabi (BAE)

Antarktika (Ekstrem seyahat kategorisinde)

Hırvatistan

Florida (ABD)

Mallorca (İspanya)