Yemek eleştirmenlerinin puanları ve kullanıcı değerlendirmeleriyle oluşturulan "Dünyanın En Lezzetli Ekmekleri" listesinin yeni sonuçları açıklandı.

Farklı coğrafyaların temel gıdası olan ekmekler; içerik, doku ve geleneksel hazırlanış yöntemleri baz alınarak sıralandı. Yayınlanan veriler, yassı ekmeklerden peynirli dolgulara kadar geniş bir yelpazenin küresel ölçekte ilgi gördüğünü gösteriyor.

Yeni sıralamada Asya ve Avrupa mutfaklarının ağırlığı dikkat çekiyor. Listenin ilk sırasında Hindistan’ın geleneksel tandır ekmeği yer alırken, onu Güney Amerika ve İtalya’nın yerel tarifleri takip ediyor.

Asya Mutfağı: Hindistan ve Malezya gibi ülkelerin baharatlı ve yağlı yassı ekmekleri listenin üst sıralarında yoğunluk gösteriyor.

Avrupa ve Balkanlar: İtalya’nın zeytinyağlı hamur işleri ve Bulgaristan’ın kızartma hamurları listedeki yerini koruyor.

Türkiye Verileri: Listenin genel sıralamasında Türkiye'den Bafra Pidesi ve Samsun Pidesi gibi coğrafi işaretli ürünler, hamur işi kategorisinde dikkat çeken diğer lezzetler arasında bulunuyor.

DÜNYANIN EN LEZZETLİ 20 EKMEĞİ