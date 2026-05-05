Yemek eleştirmenlerinin puanları ve kullanıcı değerlendirmeleriyle oluşturulan "Dünyanın En Lezzetli Ekmekleri" listesinin yeni sonuçları açıklandı.
Farklı coğrafyaların temel gıdası olan ekmekler; içerik, doku ve geleneksel hazırlanış yöntemleri baz alınarak sıralandı. Yayınlanan veriler, yassı ekmeklerden peynirli dolgulara kadar geniş bir yelpazenin küresel ölçekte ilgi gördüğünü gösteriyor.
Yeni sıralamada Asya ve Avrupa mutfaklarının ağırlığı dikkat çekiyor. Listenin ilk sırasında Hindistan’ın geleneksel tandır ekmeği yer alırken, onu Güney Amerika ve İtalya’nın yerel tarifleri takip ediyor.
Asya Mutfağı: Hindistan ve Malezya gibi ülkelerin baharatlı ve yağlı yassı ekmekleri listenin üst sıralarında yoğunluk gösteriyor.
Avrupa ve Balkanlar: İtalya’nın zeytinyağlı hamur işleri ve Bulgaristan’ın kızartma hamurları listedeki yerini koruyor.
Türkiye Verileri: Listenin genel sıralamasında Türkiye'den Bafra Pidesi ve Samsun Pidesi gibi coğrafi işaretli ürünler, hamur işi kategorisinde dikkat çeken diğer lezzetler arasında bulunuyor.
DÜNYANIN EN LEZZETLİ 20 EKMEĞİ
- Sarımsaklı ve Tereyağlı Naan (Hindistan): Tandırda yüksek ateşte pişirilen, sarımsak ve tereyağı ile hazırlanan yassı ekmek.
- Pan de Bono (Kolombiya): Manyok nişastası, mısır unu ve peynirle yapılan glütensiz ekmek.
- Focaccia alla Genovese (İtalya): Zeytinyağı ve deniz tuzu ile hazırlanan yumuşak dokulu İtalyan ekmeği.
- Amritsari Kulcha (Hindistan): Patates ve soğan dolgulu, çıtır yapılı yassı ekmek türü.
- Roti Canai (Malezya): Tavada pişirilen, katmanlı ve gevrek yapısıyla bilinen Güneydoğu Asya ekmeği.
- Focaccia Barese (İtalya): Hamuruna patates eklenen, üzeri domates ve zeytinli İtalyan hamur işi.
- Mahjouba (Cezayir): İçerisinde karamelize soğan ve domates bulunan geleneksel Cezayir ekmeği.
- Bolo do Caco (Portekiz): Tatlı patates püresi içeren ve taş üzerinde pişirilen rüstik ekmek.
- Aloo Naan (Hindistan): Baharatlı patates ezmesiyle hazırlanan bir Naan çeşidi.
- Parotta (Hindistan): Güney Hindistan’a özgü, çok katmanlı ve yağda pişirilen ekmek.
- Mekica (Bulgaristan): Yoğurtlu hamurun yağda kızartılmasıyla yapılan Balkan usulü kahvaltılık.
- Pão de Queijo (Brezilya): Manyok nişastası ve peynirle hazırlanan küçük ekmek topları.
- Roti Prata (Singapur): Çıtır dokulu, genellikle köri ile tüketilen Singapur usulü yassı ekmek.
- Pão Alentejano (Portekiz): Farklı buğday türlerinden yapılan, sert kabuklu geleneksel köy ekmeği.
- Almojábana (Kolombiya): Mısır unu ve peynirle hazırlanan yumuşak dokulu fırın ürünü.
- Naan (Hindistan): Mayalı hamurdan yapılan sade tandır ekmeği.
- Piadina Romagnola (İtalya): İnce yapıda, ızgarada pişirilen yassı İtalyan ekmeği.
- Pain de Campagne (Fransa): Çavdar ve buğday karışımıyla hazırlanan ekşi mayalı Fransız köy ekmeği.
- Nan-e Barbari (İran): Üzeri özel soslu ve susamlı, kalın yapılı İran ekmeği.
- Pampushka (Ukrayna): Sarımsaklı yağ eşliğinde sunulan küçük mayalı ekmekler.