Dünyanın farklı ülkelerine ait geleneksel lezzetleri değerlendiren TasteAtlas, en iyi süt ürünleri listesini yayımladı. Sıralamada İrlanda tereyağı 4,5 puanla ilk sıraya yerleşirken Türkiye'den Trabzon tereyağı 4,4 puanla ikinci, kaymak ise aynı puanla üçüncü oldu. Açıklanan sonuçlar, özellikle manda kaymağı üretimiyle tanınan Afyonkarahisar'da memnuniyetle karşılandı.

TÜRKİYE'DEN 2 ÜRÜN İLK 3'E GİRDİ

TasteAtlas tarafından yayımlanan listede Türkiye'ye ait iki geleneksel süt ürünü dünyanın en iyileri arasında gösterildi. Trabzon tereyağı 4,4 puanla ikinci sıraya yerleşirken kaymak da aynı puanla üçüncü sırada bulundu. Listenin zirvesinde ise 4,5 puan alan İrlanda tereyağı yer aldı. Böylece Türkiye, sıralamanın ilk 3 basamağında iki farklı ürünle temsil edildi.

KAYMAĞIN ÖZELLİKLERİ DÜNYAYA TANITILDI

TasteAtlas, kaymağı geleneksel Türk süt ürünü olarak tanımlarken üretiminde kullanılan süt çeşitlerine de yer verdi. Platformda, gerçek kaymağın daha yoğun ve yağlı yapıya sahip manda sütünden yapılması gerektiğini düşünenlerin bulunduğu belirtildi. Bununla birlikte inek, keçi ve koyun sütünün de geleneksel kaymak üretiminde kullanıldığı aktarıldı. Kaymağın üretim ve tüketim özellikleri de uluslararası gastronomi platformunda tanıtıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA LİSTE NASIL KARŞILANDI?

Kaymağın dünya sıralamasında üçüncü olması, coğrafi işaret tescilli manda kaymağıyla tanınan Afyonkarahisar'da memnuniyet yarattı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Gürler, elde edilen derecenin Türkiye açısından gurur verici olduğunu söyledi. Manda sütünden üretilen kaymağın, kremadan elde edilen ürünlerden lezzet bakımından ayrıldığını belirten Gürler, geleneksel üretim yöntemlerinin korunmasının önemine dikkat çekti.

GELENEKSEL ÜRETİM YÖNTEMLERİ KORUNUYOR

Prof. Dr. Zeki Gürler, geçmişte mandaların haşhaş küspesiyle beslendiğini ve bu yöntemin sütün yağ oranı ile lezzetini desteklediğini anlattı. Üniversitede bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirten Gürler, yetiştirdikleri mandalardan elde edilen sütle hazırlanan kaymağın işletmeler aracılığıyla vatandaşlara sunulduğunu ifade etti. Gürler, manda kaymağının uluslararası sıralamalarda daha üst basamaklara çıkabileceğini düşündüğünü de dile getirdi.

MANDA KAYMAĞI NASIL ÜRETİLİYOR?

Afyonkarahisar'ın geleneksel kaymak üreticilerinden Burak Can Köse, kaymağın süte herhangi bir katkı maddesi eklenmeden üretildiğini belirtti. Üretim sürecinin yaklaşık 48 saat sürdüğünü söyleyen Köse, mandaların beslenmesinde kullanılan yemlerin de sütün yağ oranı ve kaymağın özellikleri açısından önemli olduğunu aktardı. Köse, coğrafi işaret tescilinin geleneksel üretim standartlarının ve ürün kalitesinin korunmasına katkı sağladığını vurguladı.