Gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi yumurtalı yemeklerini belirledi. Kasım 2026 sıralamasında Japonya'nın Ajitsuke tamago yemeği ilk sırada yer alırken, Türk mutfağından dört lezzet de listeye girdi.

Türkiye'nin listedeki en başarılı temsilcisi ıspanaklı yumurta oldu. 50 yemeğin sıralandığı listede 8'inci sıraya yerleşen ıspanaklı yumurtayı, 14'üncü sıradaki menemen takip etti.

TÜRK MUTFAĞINDAN 3 LEZZET İLK 20'DE

Türk mutfağının listede öne çıkan bir diğer lezzeti ise çılbır oldu. Poşe yumurtanın sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosla buluştuğu geleneksel yemek, dünya sıralamasında 18'inci sırada yer aldı. Böylece Türkiye'den üç farklı lezzet ilk 20'ye girmeyi başardı.

KAYGANA DA LİSTEDE YER ALDI

Türkiye'den ilk 50'ye giren dördüncü yemek ise Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden kaygana oldu. Yumurta ve unla hazırlanan karışımın tavada pişirilmesiyle yapılan kaygana, yöresine göre farklı malzemelerle de zenginleştirilebiliyor.

Taste Atlas değerlendirmesinde 3,9 puan alan kaygana, dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri arasında 30'uncu sıraya yerleşti.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 YUMURTALI YEMEĞİ

Taste Atlas'ın Kasım 2026 sıralamasında ilk 10'a giren yemekler şöyle:

Ajitsuke tamago – Japonya

Strapatsada – Yunanistan

Tortilla de Betanzos – İspanya

Tortang talong – Filipinler

Shakshouka – Tunus

Huevos rotos – İspanya

Staka me ayga – Yunanistan

Ispanaklı yumurta – Türkiye

Fan qie chao dan – Çin

Fourtalia – Yunanistan