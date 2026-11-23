Gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi yumurtalı yemeklerini belirledi. Kasım 2026 sıralamasında Japonya'nın Ajitsuke tamago yemeği ilk sırada yer alırken, Türk mutfağından dört lezzet de listeye girdi.
Türkiye'nin listedeki en başarılı temsilcisi ıspanaklı yumurta oldu. 50 yemeğin sıralandığı listede 8'inci sıraya yerleşen ıspanaklı yumurtayı, 14'üncü sıradaki menemen takip etti.
TÜRK MUTFAĞINDAN 3 LEZZET İLK 20'DE
Türk mutfağının listede öne çıkan bir diğer lezzeti ise çılbır oldu. Poşe yumurtanın sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosla buluştuğu geleneksel yemek, dünya sıralamasında 18'inci sırada yer aldı. Böylece Türkiye'den üç farklı lezzet ilk 20'ye girmeyi başardı.
KAYGANA DA LİSTEDE YER ALDI
Türkiye'den ilk 50'ye giren dördüncü yemek ise Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden kaygana oldu. Yumurta ve unla hazırlanan karışımın tavada pişirilmesiyle yapılan kaygana, yöresine göre farklı malzemelerle de zenginleştirilebiliyor.
Taste Atlas değerlendirmesinde 3,9 puan alan kaygana, dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri arasında 30'uncu sıraya yerleşti.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 YUMURTALI YEMEĞİ
Taste Atlas'ın Kasım 2026 sıralamasında ilk 10'a giren yemekler şöyle:
Ajitsuke tamago – Japonya
Strapatsada – Yunanistan
Tortilla de Betanzos – İspanya
Tortang talong – Filipinler
Shakshouka – Tunus
Huevos rotos – İspanya
Staka me ayga – Yunanistan
Ispanaklı yumurta – Türkiye
Fan qie chao dan – Çin
Fourtalia – Yunanistan