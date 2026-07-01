TasteAtlas’ın dünya genelinde yapılan geniş katılımlı oylamalar ve yemek eleştirmenlerinin değerlendirmeleri sonucunda oluşturduğu “en iyi 35 atıştırmalık” listesi açıklandı. Kıtalar arasında kıyasıya bir lezzet rekabetinin yaşandığı sıralamada Türkiye’den üç özel tat da kendine yer buldu. Listenin ilk sıralarında farklı coğrafyalardan öne çıkan lezzetler dikkat çekiyor: Karantika – Cezayir

Hamamatsu gyoza – Japonya

Kepta duona – Litvanya

Guotie – Çin

Roti canai – Malezya

Empanadas Tucumanas – Arjantin

Kartupea pankukas – Litvanya

Batagor – Endonezya

Bundas kenyer – Macaristan

Kalamarakia tiganita – Yunanistan

Esquites – Meksika

Antojitos – Meksika

Maakouda – Fas

Pao de queijo – Brezilya

Argentinian empanadas – Arjantin

Karipap – Malezya

Pisang goreng – Endonezya

Ajitsuke tamago – Japonya

Paçanga böreği – Türkiye

Choclo con queso – Peru

Bambalouni – Tunus

Khachapuri – Gürcistan

Gyoza – Japonya

Masala dosa – Hindistan

Khanom khrok – Tayland

Lokse – Slovakya

Sfenj – Fas

Bulviniai blynai – Litvanya

Lumpiang Shanghai – Filipinler

Zemiakove placky – Slovakya

Pastel – Brezilya

Pampushka – Ukrayna

Lahmacun – Türkiye

Sfiha – Lübnan

Tantuni – Türkiye

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