TasteAtlas’ın dünya genelinde yapılan geniş katılımlı oylamalar ve yemek eleştirmenlerinin değerlendirmeleri sonucunda oluşturduğu “en iyi 35 atıştırmalık” listesi açıklandı. Kıtalar arasında kıyasıya bir lezzet rekabetinin yaşandığı sıralamada Türkiye’den üç özel tat da kendine yer buldu.
Listenin ilk sıralarında farklı coğrafyalardan öne çıkan lezzetler dikkat çekiyor:
Karantika – Cezayir
Hamamatsu gyoza – Japonya
Kepta duona – Litvanya
Guotie – Çin
Roti canai – Malezya
Empanadas Tucumanas – Arjantin
Kartupea pankukas – Litvanya
Batagor – Endonezya
Bundas kenyer – Macaristan
Kalamarakia tiganita – Yunanistan
Esquites – Meksika
Antojitos – Meksika
Maakouda – Fas
Pao de queijo – Brezilya
Argentinian empanadas – Arjantin
Karipap – Malezya
Pisang goreng – Endonezya
Ajitsuke tamago – Japonya
Paçanga böreği – Türkiye
Choclo con queso – Peru
Bambalouni – Tunus
Khachapuri – Gürcistan
Gyoza – Japonya
Masala dosa – Hindistan
Khanom khrok – Tayland
Lokse – Slovakya
Sfenj – Fas
Bulviniai blynai – Litvanya
Lumpiang Shanghai – Filipinler
Zemiakove placky – Slovakya
Pastel – Brezilya
Pampushka – Ukrayna
Lahmacun – Türkiye
Sfiha – Lübnan
Tantuni – Türkiye