Dünya genelindeki geleneksel yemekleri ve yerel lezzetleri derleyen gastronomi platformu TasteAtlas, bayram sofralarının baş tacı olan baklavaları mercek altına aldı. "Tatlıların en üstün kralı" notuyla paylaşılan listede, Türk mutfağının üstünlüğü dikkat çekti.

Listede yer alan toplam 15 baklava çeşidinden 8’inin Türkiye’ye ait olması, Türk tatlı kültürünün küresel ölçekteki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Yıllardır baklavanın kökeni konusunda Türkiye ile tatlı bir rekabet içinde olan ve lezzete sahip çıkan Yunanistan, TasteAtlas’ın son sıralamasında büyük bir sürprizle karşılaştı. Dünyanın en iyi 15 baklavası arasında hiçbir Yunan varyasyonu kendine yer bulamazken, listenin ilk 6 sırasının tamamı Türk lezzetlerinden oluştu.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 15 BAKLAVASI

TasteAtlas okurları ve gurmelerinin oylarıyla şekillenen listede, Gaziantep'in tescilli lezzeti zirveyi başka bir Anadolu klasiğiyle paylaştı:

4.4 - Gaziantep Baklavası (Türkiye)

4.4 - Fıstıklı Sarma (Türkiye)

4.1 - Şöbiyet (Türkiye)

4.1 - Burma Kadayıf (Türkiye)

4.0 - Kestaneli Baklava (Türkiye)

4.0 - Bülbül Yuvası (Türkiye)

3.9 - Asabi (Lübnan)

3.8 - Ružice (Bosna Hersek)

3.7 - Basma (Lübnan)

3.7 - Faysalieh (Lübnan)

3.7 - Sütlü Nuriye (Türkiye)

3.6 - Asawer (Lübnan)

3.6 - Bukaj Baklava (Lübnan)

3.5 - Vişneli Baklava (Türkiye)

3.4 - Taj al Malek (Suriye)

"TATLILARIN EN ÜSTÜN KRALI"

TasteAtlas editörleri, listenin yayınlanmasıyla birlikte paylaştıkları notta baklavanın kültürel önemine değindi: "Oruç sona erince, her sofrada mutlaka bulunması gereken efsanevi bir tatlı vardır: Baklava. Tatlıların en üstün kralı." Türkiye'den listeye giren çeşitlerin; sütlüsünden vişnelisine, kestanelisinden fıstıklısına kadar geniş bir yelpazede olması, Türk mutfağının sadece gelenekseli korumakla kalmayıp çeşitlilikte de dünya lideri olduğunu gösterdi.