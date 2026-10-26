Sabah kahvaltılarının başrolü, ince belli bardakların vazgeçilmezi siyah çayımız dünya çapında bir başarıya imza attı. Uluslararası lezzet eleştirmenleri ve gastronomi otoritelerinin hazırladığı "Dünyanın En İyi Çayları" listesi resmen yayımlandı. Çin, Japonya, Hindistan ve İngiltere gibi çay kültürünün küresel devlerini karşı karşıya getiren devler liginde Türkiye listeye damgasını vurdu.

ZİRVEDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Asırlık harmanların, egzotik tütsülü yaprakların ve sütlü reçetelerin kıyasıya yarıştığı listede gözler zirveye çevrildi. Geleneksel İngiliz çaylarını ve Hindistan’ın dünyaca ünlü vadilerinden toplanan efsanevi türleri tek tek geride bırakan Türk çayı, küresel jüriden tam not alarak listenin 1 numarasına yerleşti. Rize'nin çayı, dünyanın en kaliteli ve lezzetli çayı unvanını göğüsleyerek listenin mutlak galibi oldu.

TÜRKİYE'DEN ÇİFTE GURUR

Listede sadece Rize değil, Karadeniz’in bir diğer göz bebeği olan Tirebolu'nun çayı da yer aldı. Aromatik yapısı ve kendine has kokusuyla jürinin beğenisini toplayan Tirebolu'daki çaylar dünyaca ünlü Japon yeşil çaylarını geride bırakıp 11. sıraya adını yazdırarak ilk 15 arasına girmeyi başardı.

DÜNYANIN EN İYİ ÇAYLARI BELLİ OLDU

Jasmine Pearls (Çin)

Kukicha (Japonya)

Hojicha (Japonya)

Biluochun (Çin)

Moroccan Mint / Fas Naneli

Gunpowder (Çin)

Genmaicha (Japonya)

Gyokuro (Japonya)

Sencha (Japonya)

Longjing / Dragon Well (Çin)

Matcha (Japonya)

Russian Caravan (Rusya/Çin)

Kenya Siyah Çayı (Kenya)

Nilgiri (Hindistan)

Tirebolu'nun Çayı (Türkiye)

Yunnan Dian Hong (Çin)

Irish Breakfast (İrlanda)

Lapsang Souchong (Çin)

Keemun Black (Çin)

Ceylon OP (Sri Lanka)

English Breakfast (İngiltere)

Earl Grey (İngiltere/Global)

Assam (Hindistan)

Darjeeling (Hindistan)

Rize'nin Çayı (Türkiye)