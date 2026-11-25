Türkiye'nin vazgeçilmez içeceklerinden biri olan çay, bu kez uluslararası bir sıralamayla gündeme geldi. Dünyanın farklı ülkelerine ait çay çeşitlerinin değerlendirildiği "Dünyanın En İyi Çayları" listesi açıklandı. Asya'nın geleneksel çaylarından İngiliz kahvaltı çaylarına kadar pek çok çeşidin yer aldığı sıralamada Türkiye'den iki farklı lezzet kendine yer buldu.

Listenin üst sıralarında Türk çayının başarısı dikkat çekti. Rize çayı, dünyanın en iyi çayları arasında ilk sıraya yerleşerek zirvenin sahibi oldu. Türkiye'nin bir diğer önemli çay çeşidi olan Tirebolu çayı da listede 11'inci sırada yer aldı.

DÜNYANIN EN İYİ ÇAYI TÜRKİYE'DEN

Farklı ülkelerin çay kültürlerini bir araya getiren listede Hindistan, Çin, Japonya ve Sri Lanka gibi ülkelerin öne çıkan çeşitleri de sıralamaya girdi. Hindistan'dan Darjeeling ikinci, Assam üçüncü sırada bulunurken İngiltere'nin Earl Grey çayı dördüncü oldu.

İLK 20'DE HANGİ ÇAYLAR VAR?

Dünyanın en iyi 20 çayının sıralaması şöyle:

20. Gunpowder (Çin)



19. Genmaicha (Japonya)



18. Gyokuro (Japonya)



17. Sencha (Japonya)



16. Longjing / Dragon Well (Çin)



15. Matcha (Japonya)



14. Russian Caravan (Rusya/Çin)



13. Kenya Siyah Çayı (Kenya)



12. Nilgiri (Hindistan)



11. Tirebolu Çayı (Türkiye)



10. Yunnan Dian Hong (Çin)



9. Irish Breakfast (İrlanda)



8. Lapsang Souchong (Çin)



7. Keemun Black (Çin)



6. Ceylon OP (Sri Lanka)



5. English Breakfast (İngiltere)



4. Earl Grey (İngiltere/Global)



3. Assam (Hindistan)



2. Darjeeling (Hindistan)



1. Rize çayı (TÜRKİYE)