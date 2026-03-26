Dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas, 15 Mart 2026 tarihli güncellemesiyle “Dünyanın En İyi Yufka Hamur İşleri” listesini duyurdu. Farklı coğrafyalardan onlarca lezzetin yer aldığı sıralamada zirve, Yunan mutfağından Trigona panoramatos’un oldu. Türkiye ise ilk sıralarda güçlü bir varlık göstererek dikkat çekti.

LİSTENİN İLK SIRASINDA YUNANİSTAN VAR

Listenin ilk sırasında yer alan Trigona panoramatos, Selanik’e özgü bir tatlı olarak öne çıkıyor. İncecik yufka katmanlarının çıtır yapısı ve içindeki yoğun kremasıyla dikkat çeken bu lezzet, dengeli şerbeti sayesinde üst sıraya yerleşti.

TÜRKİYE İLK 3'E GİRDİ

Türkiye, listenin üst sıralarında iki önemli lezzetiyle yer aldı.

İkinci sıradaki Antakya künefesi, Hatay mutfağının simgesi olarak öne çıkarken; ince tel kadayıf ve eriyen peynir uyumuyla uluslararası beğeni kazandı.

Üçüncü sırada bulunan fıstıklı sarma ise Gaziantep mutfağının en seçkin tatlılarından biri olarak gösteriliyor. Yoğun Antep fıstığı aroması ve kendine has dokusuyla Türkiye’nin güçlü temsilcileri arasında yer aldı.

GAZİANTEP BAKLAVASI İLK 5'TE

Dünyaca ünlü Gaziantep baklavası da listede üst sıralardaki yerini korudu. Osmanlı’dan günümüze uzanan köklü geçmişiyle dikkat çeken bu tatlı, ince yufka katmanları ve kaliteli fıstık kullanımıyla global ölçekte popülerliğini sürdürmeye devam ediyor.

TÜRK MUTFAĞI LİSTEYE DAMGA VURDU

Liste yalnızca tatlılarla sınırlı kalmadı; tuzlu yufka lezzetleri de öne çıktı. Paçanga böreği, su böreği, sigara böreği ve gül böreği gibi birçok klasik, sıralamada kendine yer buldu. Türkiye, toplamda 18 farklı ürünle listede güçlü bir temsil yakaladı.

Türkiye’den listeye giren lezzetler ve sıralamaları:

2. Antakya Künefesi

3. Fıstıklı Sarma

4. Gaziantep Baklavası

7. Paçanga Böreği

13. Baklava

17. Börek

18. Şöbiyet

26. Sigara Böreği

29. Gül Böreği

31. Boşnak Böreği

33. Su Böreği

34. Bülbülük

35. Kestaneli Baklava

36. Tepsi Böreği

45. Güllaç

47. Sütlü Nuriye

52. Vişneli Baklava

56. Dilber Dudağı

İLK 10'DA HANGİ LEZZETLER VAR?

Listenin ilk 10 sırası şu şekilde oluştu:

Trigona panoramatos (Yunanistan) – 4.6

Antakya künefesi (Türkiye) – 4.5

Fıstıklı sarma (Türkiye) – 4.4

Gaziantep baklavası (Türkiye) – 4.4

Bougatsa (Yunanistan) – 4.4

Sirnica (Bosna Hersek) – 4.4

Paçanga böreği (Türkiye) – 4.3

Banitsa – peynirli (Bulgaristan) – 4.3

Burek (Bosna Hersek) – 4.3

Zelnik – lahanalı banitsa (Kuzey Makedonya) – 4.3