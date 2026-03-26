Dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas, 15 Mart 2026 tarihli güncellemesiyle “Dünyanın En İyi Yufka Hamur İşleri” listesini duyurdu. Farklı coğrafyalardan onlarca lezzetin yer aldığı sıralamada zirve, Yunan mutfağından Trigona panoramatos’un oldu. Türkiye ise ilk sıralarda güçlü bir varlık göstererek dikkat çekti.
LİSTENİN İLK SIRASINDA YUNANİSTAN VAR
Listenin ilk sırasında yer alan Trigona panoramatos, Selanik’e özgü bir tatlı olarak öne çıkıyor. İncecik yufka katmanlarının çıtır yapısı ve içindeki yoğun kremasıyla dikkat çeken bu lezzet, dengeli şerbeti sayesinde üst sıraya yerleşti.
TÜRKİYE İLK 3'E GİRDİ
Türkiye, listenin üst sıralarında iki önemli lezzetiyle yer aldı.
İkinci sıradaki Antakya künefesi, Hatay mutfağının simgesi olarak öne çıkarken; ince tel kadayıf ve eriyen peynir uyumuyla uluslararası beğeni kazandı.
Üçüncü sırada bulunan fıstıklı sarma ise Gaziantep mutfağının en seçkin tatlılarından biri olarak gösteriliyor. Yoğun Antep fıstığı aroması ve kendine has dokusuyla Türkiye’nin güçlü temsilcileri arasında yer aldı.
GAZİANTEP BAKLAVASI İLK 5'TE
Dünyaca ünlü Gaziantep baklavası da listede üst sıralardaki yerini korudu. Osmanlı’dan günümüze uzanan köklü geçmişiyle dikkat çeken bu tatlı, ince yufka katmanları ve kaliteli fıstık kullanımıyla global ölçekte popülerliğini sürdürmeye devam ediyor.
TÜRK MUTFAĞI LİSTEYE DAMGA VURDU
Liste yalnızca tatlılarla sınırlı kalmadı; tuzlu yufka lezzetleri de öne çıktı. Paçanga böreği, su böreği, sigara böreği ve gül böreği gibi birçok klasik, sıralamada kendine yer buldu. Türkiye, toplamda 18 farklı ürünle listede güçlü bir temsil yakaladı.
Türkiye’den listeye giren lezzetler ve sıralamaları:
2. Antakya Künefesi
3. Fıstıklı Sarma
4. Gaziantep Baklavası
7. Paçanga Böreği
13. Baklava
17. Börek
18. Şöbiyet
26. Sigara Böreği
29. Gül Böreği
31. Boşnak Böreği
33. Su Böreği
34. Bülbülük
35. Kestaneli Baklava
36. Tepsi Böreği
45. Güllaç
47. Sütlü Nuriye
52. Vişneli Baklava
56. Dilber Dudağı
İLK 10'DA HANGİ LEZZETLER VAR?
Listenin ilk 10 sırası şu şekilde oluştu:
Trigona panoramatos (Yunanistan) – 4.6
Antakya künefesi (Türkiye) – 4.5
Fıstıklı sarma (Türkiye) – 4.4
Gaziantep baklavası (Türkiye) – 4.4
Bougatsa (Yunanistan) – 4.4
Sirnica (Bosna Hersek) – 4.4
Paçanga böreği (Türkiye) – 4.3
Banitsa – peynirli (Bulgaristan) – 4.3
Burek (Bosna Hersek) – 4.3
Zelnik – lahanalı banitsa (Kuzey Makedonya) – 4.3