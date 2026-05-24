Küresel askeri dengeleri ve orduların vuruş gücünü yakından takip eden uluslararası savunma analizi kuruluşu Global Firepower, merakla beklenen 2026 yılı askeri hava gücü raporunu yayımladı.

Dünya genelindeki ülkelerin uçak envanterlerinde yaşanan güncellemeler ve askeri alımların ardından listenin üst sıraları yeniden şekillenirken, Türk Hava Kuvvetleri ulaştığı devasa filo kapasitesiyle küresel ligde gövde gösterisi yaptı.

Türkiye, modern savaş uçakları, helikopterler ve lojistik hava araçlarından oluşan toplam 1.101 adetlik güçlü filosuyla dünyanın en büyük hava kuvvetleri arasında yer aldı.

Yayımlanan 2026 verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri, en yakın rakiplerine dahi devasa bir fark atarak 13 bin 32 uçaktan oluşan dev filosuyla zirvedeki sarsılmaz yerini korudu. Listenin ikinci sırasında Ukrayna savaşıyla birlikte envanter hareketliliği dikkat çeken 4 bin 237 uçaklı Rusya yer alırken, son yıllarda yerli üretim hamleleriyle öne çıkan Çin ise 3 bin 529 uçakla üçüncü sıraya yerleşti. İşte dünyanın en iyi hava kuvvetleri;

10-Fransa: 974

9-Mısır: 1.088

8-Türkiye: 1.101

7-Pakistan: 1.397

6-Japonya: 1.429

5-Güney Kore: 1.540

4-Hindistan: 2.183

3-Çin: 3.529

2-Rusya: 4.237

1-ABD: 13.032