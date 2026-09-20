Havacılık sektörünün en prestijli ödülleri arasında gösterilen Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri, Londra’daki Langham Hotel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dünya genelindeki yolcuların katıldığı müşteri memnuniyeti araştırmasının sonuçlarına göre Singapore Airlines dünyanın en iyi hava yolu şirketi seçilirken, Türk Hava Yolları ilk 5’e girdi.

DÜNYANIN EN İYİ HAVA YOLU ŞİRKETİ HANGİSİ OLDU?

Singapore Airlines, Skytrax ödüllerinin 25 yıllık tarihinde 6’ncı kez dünyanın en iyi hava yolu şirketi unvanını aldı. Daha önce 2018 ve 2023 yıllarında da zirvede yer alan şirket, genel sıralamadaki birinciliğinin yanı sıra ekonomi sınıfı ve ekonomi sınıfı ikram hizmetlerinde de ödül kazandı. Geçen yılın birincisi Qatar Airways bu kez 2’nci sırada yer aldı. Cathay Pacific Airways 3’üncü, Japonya merkezli All Nippon Airways ise 4’üncü oldu.

TÜRK HAVA YOLLARI DÜNYADA 5'İNCİ OLDU

Türk Hava Yolları, 2026 sıralamasında dünyanın en iyi 5’inci hava yolu şirketi olarak listeye girdi. THY’nin hemen ardından Dubai merkezli Emirates 6’ncı sırada yer alırken Air France, Hainan Airlines, Japan Airlines ve Korean Air ilk 10’u tamamladı. Bölgesel değerlendirmede ise THY, Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildi. Asya’da Bangkok Airways, Afrika’da Ethiopian Airlines, Güney Amerika’da LATAM ve Kuzey Amerika’da Air Canada kendi bölgelerinde ilk sırada yer aldı.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 20 HAVA YOLU

Skytrax’ın 2026 dünya sıralaması şöyle:

Singapore Airlines Qatar Airways Cathay Pacific Airways All Nippon Airways Turkish Airlines Emirates Air France Hainan Airlines Japan Airlines Korean Air EVA Air Qantas Airways STARLUX Airlines Lufthansa Saudi Arabian Airlines Iberia Air Canada Virgin Atlantic Swiss International Air Lines Thai Airways

DÜŞÜK MALİYETLİ HAVA YOLLARINDA ZİRVE KİMİN?

Düşük maliyetli hava yolu şirketleri kategorisinde AirAsia ilk sırayı aldı. AirAsia’yı sırasıyla Scoot, Vueling, Eurowings ve Iberia Express takip etti. Farklı hizmet kategorilerinde de ödüller dağıtıldı. Qatar Airways Orta Doğu’nun en iyi hava yolu seçilirken business class, uçak içi Wi-Fi ve business class lounge kategorilerinde ödül aldı. Cathay Pacific kabin ekibi ve first class lounge, Air France en iyi first class, EVA Air ise en iyi premium ekonomi ödülünün sahibi oldu.